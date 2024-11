Christian Pulisic, attaccante del Milan andato a segno nella vittoria di Champions League per 3-2 sul campo dello Slovan Bratislava, ha così parlato ai microfoni ufficiali del club rossonero: “Era una gara difficile. Siamo contenti per i tre punti che sono la cosa più importante, ma dovevamo giocare meglio. Non è facile giocare qui, siamo passati in vantaggio, loro hanno avuto delle occasioni, dobbiamo fare meglio. Noi vogliamo giocare meglio. Vincere è importante, ma dobbiamo migliorare“.