Slovan Bratislava-Milan: il Diavolo deve vincere. Le formazioni ufficiali: out Leao

Alle 18.45 il calcio d’inizio di Slovan Bratislava-Milan: il Diavolo ha un solo risultato a disposizione se vuole continuare la propria risalita nella classifica di Champions, per sperare di rientrare nel G8 sfruttando delle sfide più abbordabili che ha di fronte da qui in avanti.

Solo panchina per Leao: al suo posto ci sarà in campo dal primo minuto Noah Okafor. Con lui titolari sulla trequarti Pulisic e Chukweze dietro ad Abraham come riferimento offensivo. Alvaro Morata è squalificato. Davanti a Maignan torna Calabria sulla destra, con la coppia Tomori-Pavlovic in centro alla difesa e Theo Hernandez a sinistra. Fofana e Reijnders agiranno in mediana.

Le formazioni ufficiali

SLOVAN BRATISLAVA (3-4-3): Takac; Bajric, Kashia, Voet; Blackman, Kucka, Savvidis, Medvedev; Barseghyan, Strelec, Metsoko.

A disposizione: Trnovsky, Hrdina, Tolic, Marcelli, Mustafic, Mak, Zuberu, Pauschek, Gajdos, Vojtko, Szoke, Ihnatenko.

Allenatore: Weiss.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Leao, Emerson, Thiaw, Terracciano, Gabbia, Camarda, Musah.

Allenatore: Fonseca