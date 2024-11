Thiago Motta sui tanti infortuni: “Non sono una casualità. Aston Villa grande squadra, con il Milan bella prestazione”

Domani alle 21 al Villa Park il calcio d’inizio di Aston Villa-Juventus, match valido per la quinta giornata di Champions League. Il tecnico bianconero Thiago Motta ha parlato nella conferenza stampa della vigilia del match: “Non so se firmerei per il pari, vorrei vedere cosa ha detto Emery in conferenza. Domani affronteremo una grande squadra, molto pericolosa nelle ripartenze e scenderemo in campo determinati per fare il nostro lavoro e quando abbiamo la palla, gestirla bene. Dobbiamo essere solidi in difesa e non lasciare spazio ai trequarti loro. Dobbiamo dare continuità, contro il Milan abbiamo disputato una buonissima prestazione”.

Sul nuovo format della Champions: “Speriamo di no, ma non credo. A me piace. Questo ci fa preparare diversamente le partite e questo ci può solo far crescere e migliorare. Siamo concentrati e focalizzati per affrontare una grande squadra nel loro stadio”.

Sugli infortuni: “Di sicuro non è una casualità e sicuro non succede solo alla Juve. Si può affrontare questa situazione solo dando qualcosa in più e pensando al bene della squadra. Noi stiamo facendo questo”.

Su Weah schierato come centravanti: “Tim ci darà tanto qualora giocherà, mentre se giocherà un altro darà tanto anche lui. Ho grande fiducia nel gruppo e tutti faranno una grande prestazione”. Poi su Koopmeiners: “Anche con l’influenza è un grandissimo giocherà. Domani giocherà sicuramente. Avete già un giocatore titolare insieme a Cambiaso”.