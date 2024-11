Young Boys-Atalanta 1-6, la dea vola in top 8

Al Wankdorf l’Atalanta schianta 1-6 lo Young Boys prendendosi la momentanea quarta posizione in classifica. Gli uomini di Gasperini la chiudono velocemente, 1-4 già al 39′. In gol Retegui (doppietta), De Ketelaere (doppietta), Kolasinac e Samardzic. Unico gol degli svizzeri messo a segno da Ganvoula.

Young Boys-Atalanta 1-6, le ufficiali

YOUNG BOYS (4-3-3): Von Ballmoss; Blum, Lauper, Camara, Hadjam; Ugrinic, Niasse, Lakomy; Colley, Ganvoula, Monteiro. All. Magnin.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Cuadrado, Pasalic, De Roon, Ruggeri; Brescianini; Retegui; De Ketelaere. All. Gasperini.

La partita

Pronti via e dopo 9 minuti Retegui fa 0-1. Perfetta verticalizzazione di De Ketelaere per Retegui che scatta sul filo del fuorigioco e, a tu per tu con Von Ballmoos, calcia con il destro regalando all’Atalanta il gol del vantaggio a Berna. Due minuti e Ganvoula pareggia. Bel calcio d’angolo battuto da Ugrinic, in area piccola stacca di testa Ganvoula in anticipo su Hien: Carnesecchi tocca ma non basta, lo Young Boys si rimette subito in carreggiata. Al 29′ è poi De Ketelaere a fare 1-2. Sugli sviluppi di un corner, Kossounou gioca di sponda per De Ketelaere che ha tutto il tempo per spostarsi il pallone sul sinistro e calciare in porta: Von Ballmoos fa una papera, l’Atalanta ringrazia e si riporta avanti. Tris nerazzurro che arriva al 31′ con Kolasinac. Assist favoloso di De Ketelaere che mette Kolasinac nelle condizioni di involarsi tutto solo verso la porta di Von Ballmoos: a tu per tu con l’estremo difensore dello Young Boys, il numero 23 non sbaglia e l’Atalanta cala così il tris. Al 39′ è poi Retegui a fare 1-4. De Ketelaere mette il pallone sul dischetto del rigore nella zona di Retegui, che si prende gioco di Lauper e con il mancino fredda Von Ballmoos. Al 57′ l’Atalanta trova poi l’1-5. Azione straordinaria di De Ketelaere che salta due avversari come fossero birilli, poi si accentra e dal limite calcia con il sinistro mandando il pallone alle spalle di Von Ballmoos. Anche una deviazione mette fuori causa il portiere giallonero. Al 90′ c’è poi gloria anche per Samardzic. Gol identico a quello messo a referto da De Ketelaere per il 5-1. Samardzic parte da destra, si accentra e calcia freddando Von Ballmoos: è un incubo per lo Young Boys, è festa per l’Atalanta.