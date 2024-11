L’Atalanta si gioca oggi una grande occasione per sognare il passaggio del turno nelle prime 8 in Champions League. Dea in campo in Svizzera contro lo Young Boys. Ecco i due 11 titolari.

YOUNG BOYS (4-3-3): Von Ballmoss; Blum, Lauper, Camara, Hadjam; Ugrinic, Niasse, Lakomy; Colley, Ganvoula, Monteiro. All. Magnin.