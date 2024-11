Bologna, Italiano: “In Champions League, ci stanno mancando i dettagli”

A margine dell’ennesima sconfitta in Champions League per il Bologna contro il Lille (la quarta in cinque partite), Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky.

Sulla prestazione del Bologna.

«La squadra ha tenuto il campo in maniera diversa, siamo stati più aggressivi. Dispiace che non sia arrivata la vittoria e si poteva fare meglio. Non ho nulla da dire ai ragazzi perché loro erano tosti e abbiamo comunque retto bene la partite».

Sui cambi della gara e il passaggio al 4-2-4.

«La partita è stata comunque fatta molto bene e lo abbiamo fatto contro una squadra molto forte negli uno contro uno. Dopo il pari avremmo dovuto continuare ad essere così con lo stesso furore in attacco».

Sui due gol incassati.

«Non siamo riusciti a limitare la creazione del secondo gol. La verità è che noi, in tutte le partite di Champions League, siamo rimasti in gara, ma per colpa di tanti dettagli non siamo riusciti a vincere. E in Champions League questo non può succedere».