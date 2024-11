Forfait di Sinner, un vero incubo per i tifosi: annuncio improvviso

Si parla di un forfait di Jannik Sinner che farebbe discutere nel mondo del tennis italiano: i tifosi sono perplessi sulla possibile scelta

Il numero uno del mondo e autentico fenomeno della racchetta, è stato assolutamente ingiocabile in questa ultima parte di stagione. In previsione futura, però, potrebbe esserci una sua clamorosa assenza dai campi di gioco.

La Coppa Davis vinta dall’Italia è stata la ciliegina su una torta buonissima, di nome 2024. Si perché nell’ultimo anno solare il nostro movimento ha prodotto 24 titoli complessivi (tra maschile e femminile), la vittoria della Billie Jean King (la Davis al femminile) e il numero uno del mondo Jannik Sinner. Un primato blindato con circa 4.000 punti di vantaggio sul secondo (Zverev) e una superiorità che non si vedeva da tempo. Negli ultimi mesi il famoso duello con Alcaraz è venuto meno, perché dopo Pechino Jannik ha sgretolato tutti.

La sua presenza ha consentito agli Azzurri di vincere per il secondo anno consecutivo la famosa “Insalatiera“, cosa mai avvenuta prima (i tentativi di bissare l’impresa del ’76 andarono male a Panatta e compagni). Sinner, nonostante una stagione ricchissima di impegni (oltre 80 partite stagionali) non si è voluto tirare indietro e ha provato ad essere come sempre un fattore positivo, riuscendoci alla grande. Con l’aiuto del validissimo Berrettini visto a Malaga, il doppio è servito solo contro l’Argentina, mentre con Australia e Olanda sono stati sufficienti i punti del singolare.

Coppa Davis senza Sinner nel 2025: Filippo Volandri chiarisce la situazione

L’interrogativo che in molti si erano posti subito dopo il successo di Malaga era se Sinner sarà presente anche il prossimo anno in Coppa Davis. La domanda specifica è stata rivolta dal giornalista di ‘Sky Sport’ Stefano Meloccaro al capitano dell’Italia, Filippo Volandri.

Quest’ultimo ha risposto: “Sarebbe comprensibile. Averlo avuto qui è stato un onore e un privilegio, davvero qualcosa di speciale. Per ora ci godiamo questo e da domani pensiamo alla prossima“. Insomma non è un’eresia ipotizzare che nel 2025 la nostra nazionale debba fare a meno di un big come Sinner per provare a confermarsi per il terzo anno di fila. Musetti, Cobolli e un Berrettini così in palla, potrebbero comunque offrire una buona base di partenza.

Tra l’altro ricordiamo che la vittoria della Davis ha anche un importante risvolto economico, visto che alla squadra vincitrice vengono dati premi per 2,4 milioni di euro, da suddividere tra tutti i componenti del team.