La Juventus non va oltre il pareggio contro l’Aston Villa: 0-0 a Birmingham

Ancora un pareggio per 0-0 per la Juventus, che prova a giocare a Birmingham contro l’Aston Villa, ma l’assenza di un vero centravanti si fa sentire.

In avvio di gara la Juventus tiene bene il campo e il pallone, mentre l’Aston Villa attende. La squadra di Thiago Motta prova a isolare i suoi esterni Conceicao e Yildiz nell’uno contro uno. I bianconeri si avvicinano spesso alla trequarti degli inglesi, ma spesso non riescono a concretizzare trovando la conclusione in porta. I padroni di casa si segnalano solo per tre cartellini gialli per falli molto decisi sui giocatori bianconeri. Poi nel finale di primo tempo, la squadra di Emery ci prova più concretamente impegnando Di Gregorio. L’ultimo sussulto della Juventus è firmato ancora Conceicao che conclude, ma non impensierisce Martinez. L’ultima emozione è la punizione dal limite di Digne che scheggia la parte superiore della traversa.

Nella ripresa la squadra di Motta cominciamo più piano e concede più spazio agli inglesi. Col passare dei minuti la Juventus torna a prendere campo, mentre l’Aston Villa riprende ad attendere le mosse dei bianconeri. Dopo l’ora di gioco arrivano le prime vere emozioni. Su un angolo di Koopmeiners la palla sfila sul secondo palo. Conceicao si trova la palla sulla testa e colpisce a botta sicura, ma trova il clamoroso miracolo del Dibu Martinez. Un minuto dopo, l’occasione è per l’Aston Villa ma Di Gregorio si fa trovare ancora pronto e respinge.

Nel finale, brivido per la Juventus, quando l’Aston Villa segna il gol del vantaggio. Ma palla scappa dalle mani di Di Gregorio evidentemente ostacolato da Diego Carlos.