Presidenza FIGC? Del Piero: “Nessuno mi ha chiesto di ricoprire questo ruolo”

Alessandro Del Piero, dagli studi di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alle voci di una possibile candidatura alla presidenza della FIGC: “La situazione è molto semplice. Non mi sono alzato la mattina e ho deciso di candidarmi, anche perché la candidatura deve essere portata da qualcuno. Nessuno mi ha chiesto di ricoprire questo ruolo, se non ti invitano non è che puoi presentarti da solo. Sto benissimo dove sono, sono una persona aperta e disponibile, mi piace informarmi e aggiornarmi. Ma una situazione del genere eventualmente deve essere presa in considerazione con uno spirito di squadra diverso. Sono stato accostato a una frangia, contro a un’altra ma non sono quel tipo di persona. Un uomo non cambia le dinamiche, mai, deve esserci una squadra. Non voglio lavorare contro qualcuno, tanto più in FIGC. Dico che non è vero, ma nel caso dovremmo sedersi a un tavolo e parlarne, per capire certe dinamiche. A oggi non c’è nulla di concreto. Mi è capitato di dover parlare in passato anche della candidatura a un’altra presidenza (la Juventus ndr) ma non c’era niente di vero. Nessuna delle componenti della FIGC mi ha candidato”.