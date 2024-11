“Senza parole”, Tamberi commuove tutti: il messaggio strappalacrime

L’atleta italiano Gianmarco Tamberi si gode il momento, le sue parole non lasciano dubbi: i dettagli sui social

Il talento va sempre alla ricerca del talento. È un discorso vecchio, tipico delle persone che hanno un dono e che non possono fare a meno di alimentarlo quotidianamente. Ce ne sono tanti di esempi pertinenti quando si parla di atleti che rincorrono costantemente la perfezione. Fortunatamente per noi, molti di questi sono italiani.

E se c’è un nome da fare quando si parla di costruzione del talento e di lavoro duro per raggiungere determinato obiettivi, allora è proprio il caso di tirare in ballo Gianmarco Tamberi. Campione olimpico a Tokyo 2020 e campione del Mondo a Budapest 2023, Tamberi vanta nel suo palmares anche tre ori europei e anche un oro ed un bronzo ai mondiali indoor.

Una carriera piena di traguardi ma anche di difficoltà, quelle senza le quali non sarebbe emerso il carattere dell’atleta. L’infortunio alla caviglia del 2016, quello che gli costò la partecipazione alle Olimpiadi di Rio, ma anche i problemi fisici accusati durante i Giochi Olimpici parigini nel 2024, sono solo la punta dell’iceberg di una carriera fatta di sacrifici e di successi. E chi meglio di Gianmarco Tamberi può capire l’impegno e la devozione, il talento sconfinato che, in qualche modo, alimenta la fiamma dentro ognuno di noi.

Tamberi al concerto di Laura Pausini, l’emozione dell’atleta italiano

L’atleta azzurro si è goduto una serata di relax e di riposo dagli allenamenti, con il concerto di Laura Pausini. Uno spettacolo che a Tamberi è piaciuto molto, tanto da lasciarsi andare in un post tramite il suo profilo Instagram.

Si tratta di un lungo messaggio accompagnato, tra le altre cose, anche da una foto insieme alla stessa artista italiana: “Volevo pubblicare questo post ieri alle 2 di notte appena tornati dal concerto di Laura Pausini, ma ho preferito aspettare qualche ora… Appena entrati al palazzetto sono stato pervaso da un ondata di affetto che mai mi era capitato di ricevere fuori dei campi d’atletica in tutta la mia vita!!!! Ero letteralmente SENZA PAROLE. Nessuno aveva annunciato il mio nome, eppure si è alzata un ovazione così spontanea che è stata per me disarmante. Mai mi sarei potuto aspettare una cosa del genere”.

Non sono mancati quindi ringraziamenti a tutte le persone che lo hanno accolto con così tanto amore evidenziando come la moglie Chiara “sognava da anni questo concerto e onestamente ieri ho capito veramente fino in fondo il perché”.

Poi infine i grandi complimenti per Laura Pausini, sottolineando “una voce allucinante, un energia pazzesca e una voglia di cambiare le cose che non funzionano nel mondo che è contagiosa!”.