Tottenham, Postecoglou: “Infortunio Vicario uno shock: out diversi mesi. Non prenderemo alcun portiere”

Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham in conferenza stampa pre-Roma. “Prima di tutto è stato uno shock. Abbiamo visto che si era infortunato durante la partita. L’abbiamo visto nell’intervallo, ma non c’erano dubbi sul fatto che continuasse. Dopo la partita era un po’ dolorante, ma non sembrava nulla di simile. È una testimonianza dell’uomo e la gente si renderà conto all’esterno di ciò che vediamo all’interno. È un duro come un chiodo. Conoscendolo, si spingerà oltre i suoi limiti per tornare. Non saranno settimane. Saranno mesi. Ha subito un intervento chirurgico e, trattandosi di Vicario, non mi piace dare delle scadenze perché si creano delle aspettative. Quando saremo nella fase di riabilitazione ne sapremo di più. Non prenderemo nessuno. Abbiamo una squadra piena di calciatori e prendere qualcun altro non aiuterebbe. Giocare con Fraser in Europa League sembra cosi strano?”