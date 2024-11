Ultim’ora Federica Pellegrini, volano parole grosse: “Brutta figura”

Ultim’ora riguardante Federica Pellegrini, volano parole grosse: le dichiarazioni non passano affatto inosservate

Se non si tratta di una vera e propria bufera, quella che si sta creando attorno al nome di Federica Pellegrini, allora poco ci manca. L’ex nuotatrice e campione olimpica ha visto alzarsi un polverone non da poco negli ultimi giorni. Tanto è vero che sui social network, ma soprattutto sui portali di gossip, non si sta parlando d’altro se non delle ultime che riguardano anche la nativa di Mirano.

Non è un mistero che la classe ’88 sia una delle protagoniste, del sabato sera, del programma “Ballando con le Stelle” condotto da Milly Carlucci. Proprio nell’ultima puntata, quella andata in onda lo scorso sabato 23 novembre, c’è stato un duro battibecco in diretta. Lo stesso che, però, non riguardava la 36enne ma il suo ballerino, Angelo Madonia. Quest’ultimo, infatti, non le ha mandate a dire a Selvaggia Lucarelli.

La giornalista e giudice del programma se ne è uscita con una frase che ha fatto infuriare il ballerino: “Sarà una coincidenza, ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia“. Il tutto, ovviamente, dopo l’esibizione della coppia. Una battuta che la Pellegrini ha accolto con il sorriso. Reazione completamente diversa di Madonia che ha iniziato a discutere con la giornalista. La stessa che gli ha dato addirittura del “cafone”.

Pellegrini, shock in diretta con Selvaggia Lucarelli: “Cafone”

Da precisare che la Rai, proprio nelle ultime ore, con una nota ha comunicato che Angelo Madonia è stato escluso dal cast di “Ballando con le Stelle”. Il motivo è dovuto per “divergenze professionali” con il ballerino. Tornando nuovamente alla lite con la Lucarelli, Madonia ha dimostrato di essere abbastanza contrariato in merito a quello che aveva detto la giudice.

La Lucarelli che, però, invece di ritornare sui suoi passi ha rincarato la dose: “C’è una grande intesa tra di voi, più del solito“. A cercare di “placare” gli animi proprio la Pellegrini che aveva affermato di amare molto il tango e che ballare la fa sentire a suo agio. Un miglioramento che la Lucarelli ha notato e che ci ha tenuto a farlo presente. Una crescita che ha evidenziato lo stesso Madonia che ha voluto fare i complimenti alla Pellegrini per l’impegno che ha messo.

Il ballerino, in merito alle ultime voci di gossip che riguardavano la coppia in gara, ci ha tenuto a precisare: “Se ne è parlato molto. Volevo fare chiarezza: io e lei abbiamo accanto delle persone che ci sostengono tanto“. La Lucarelli, oltre ad avergli chiesto se pensava che la sua battuta fosse seria, ha aggiunto: “Con la tua antipatia stai facendo fare pessima figura a Federica“. In conclusione il ballerino l’ha salutata con la mano. Un gesto che la giornalista non ha apprezzato: “E’ un cafone“.