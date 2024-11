Valentino Rossi, incredibile ritorno dopo 5 anni: tifosi galvanizzati

Un’altra grande novità quella emersa nelle scorse ore su Valentino Rossi. Finalmente è accaduto dopo 5 anni

Sono giorni di grandi novità per Valentino Rossi su tutti i fronti, sia in ambito sportivo che personale.

Cominciamo da quest’ultimo. A breve, l’ex campione di MotoGP diventerà padre per la seconda volta. La compagna, Francesco Sofia Novello, è infatti alle ultime settimane di gravidanza e presto nascerà il secondogenito/a della coppia che ha già una figlia, Giulietta che ha compiuto due anni lo scorso marzo.

In MotoGP, è già iniziata una nuova era per il team VR46 che, dal prossimo anno, avrà a disposizione una Desmosedici ufficiale Ducati, la stessa che ha consentito alla Pramac di vincere il mondiale con Martin. Con il passaggio del team di Campinoti alla Yamaha, la terza Ducati factory in griglia è passata alla squadra di Valentino. A guidarla sarà Fabio Di Giannantonio con Morbidelli nuovo compagno di squadra al posto di Bezzecchi, passato all’Aprilia.

Nei prossimi giorni, Valentino Rossi scioglierà le riserve anche sulla sua presenza al WEC 2025. Al momento, il nome del pilota non figura nella lista dei partecipanti al campionato Endurance, una scelta concordata con BMW in attesa della decisione definitiva, attesa dopo l’ultimo evento del 2024 previsto a Jeddah.

Valentino Rossi, un altro ospite al Ranch

Tra futura paternità e importanti decisioni da prendere, Valentino Rossi trova sempre l’occasione per distrarsi nel suo hobby preferito ovvero un’uscita in moto nel suo Ranch di Tavullia dove, recentemente, l’indimenticato numero 46 ha ospitato Casey Stoner, suo grande rivale in MotoGP. Il video dei due campioni in azione al Ranch, pubblicato da Rossi su Instagram, ha esaltato tutti gli appassionati di motociclismo che si sono gustati un momento davvero irripetibile.

Lo scorso weekend, Valentino ha avuto un altro ospite d’eccezione al Ranch. Si tratta di Nicolò Bulega, pilota della Ducati in Superbike. “Ieri sono tornato al Ranch dopo un po’ di tempo e mi sono divertito un sacco“, questa la didascalia del post pubblicato da Bulega su Instagram. Per il pilota emiliano si è trattato di un grande ritorno. Come Bagnaia, Morbidelli e Bezzecchi, anche lui è cresciuto nella Academy di Valentino Rossi prima di esordire nel Motomondiale proprio con la Sky Racing Team V46 nel campionato di Moto3.

Nel 2019, le strade di Bulega e Valentino Rossi si separano con il pilota che decide di intraprendere un altro percorso che lo porterà prima nel mondiale Supersport (vinto nel 2023 con la Ducati) poi in quello di Superbike dove si è piazzato secondo nell’edizione del 2024 dietro Toprak Razgatlıoglu.