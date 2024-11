Addio terribile in F1: è appeso ad un filo

Il futuro del pilota di Formula 1 è in bilico: è arrivata un’altra conferma. L’addio è più di una possibilità per lui

La vittoria del titolo mondiale da parte di Max Verstappen è un traguardo clamoroso per la Red Bull. Il quarto campionato consecutivo vinto dall’olandese è la conferma del talento smisurato del pilota. Tuttavia, le difficoltà accusate durante l’anno mettono il team in una posizione piuttosto scomoda.

La RB20 è stata indubbiamente non all’altezza delle altre vetture quest’anno, e lo confermano le prestazioni di Sergio Perez, ottavo in classifica con oltre 250 punti di distanza dal compagno di squadra. Se da una parte la monoposto si è rivelata molto meno competitiva, dall’altro il messicano è riuscito a fare anche peggio delle aspettative, al punto da mettere in discussione il suo futuro nel team. D’altronde, la classifica costruttori parla chiaro con la Red Bull praticamente fuori dai giochi mentre McLaren e Ferrari si contenderanno il titolo.

“Penso che dobbiamo davvero risolvere i problemi che abbiamo avuto quest’anno. Credo che il team sappia esattamente a che punto siamo e che la Red Bull sia la squadra migliore, e credo che potremo avere una macchina molto migliore per il prossimo anno“, ha commentato Helmut Marko in un’intervista dopo il Gran Premio di Las Vegas.

Red Bull, Perez in bilico: Marko conferma tutto

In effetti i discorsi relativi al futuro del pilota messicano sono abbondantemente aperti a ogni epilogo. Helmut Marko ha proseguito, a tal proposito, analizzando la strategia del team ma anche evidenziando il rammarico per la scarsa competitività nella classifica costruttori.

“Ci sarà una riunione dopo Abu Dhabi e il risultato di questa riunione sarà presentato agli azionisti che decideranno poi quale sarà la situazione dei piloti per entrambe le squadre per il prossimo anno. Non conosco il divario esatto ora, ma credo che Checo abbia più di 200 punti in meno di Max. E poi è chiaro che il titolo costruttori non è più possibile. Se Sergio fosse vicino a Hamilton e Russell o alla Ferrari o addirittura alla McLaren, saremmo di nuovo molto avanti.”, ha concluso Marko.

Attenzione alle prossime due gare, perché Sergio Perez sembra ormai destinato a dire addio alla Red Bull. Il casting per il suo possibile successore è aperto da tempo con Lawson in prima fila, seguito da Colapinto e Tsunoda. Al momento, sono queste le uniche possibili soluzioni per la Red Bull che, dopo il rinnovo di Perez firmato in primavera, ha rinunciato a prendere Sainz in uscita dalla Ferrari, sostituito da Hamilton.