È ufficiale, abolita una delle gare più discusse di sempre: choc nello sport

E’ arrivata l’ufficializzazione della cancellazione di una delle gare più controverse di sempre. Cosa cambia il prossimo anno

Lo sport per stare al passo con i tempi è in continua evoluzione. Non si contano le discipline che hanno rivoluzionato il fomat dei campionati e persino le regole del gioco per intercettare un numero sempre maggiore di potenziali appassionati.

Da qualche anno, per la precisione dal 1998, nella pallavolo il rally point system, l’assegnazione di un punto alla fine di un “rally”, ossia di un turno di gioco che inizia con il servizio e termina con una palla a terra o con un fallo, ha sostituito la tradizionale attribuzione del punto solo dopo aver strappato il servizio agli avversari. Il tutto nell’ottica di semplificare la comprensione del gioco per il pubblico e soprattutto di ridurre la durata dei match in modo da renderla compatibile con gli stretti tempi televisivi.

E che dire del calcio. Dall’introduzione del VAR alle cinque sostituzione, passando per i numeri di maglia dall’1 al 99, lo sport più popolare e praticato nel nostro Paese (e non solo) è radicalmente cambiato da quello seguito dai nostri genitori e nonni. Tuttavia, per quanto profonde, sono soltanto delle innovazioni. Invece nelle ultime ore è arrivata la scioccante rivelazione della cancellazione di una delle gare più controverse di sempre.

Slittino, addio alla Sprint: introdotti due nuovi tipi di gara

La Coppa del Mondo 2024-25 di sci alpino è in pieno svolgimento. Nel week end a cavallo dei mesi di novembre e dicembre prenderà il via, da Lillehammer (Norvegia), anche l’edizione 2024-25 della Coppa del Mondo di slittino che ha in serbo una grande novità per gli appassionati.

La FIL, la Federazione Internazionale Slittino, durante il congresso tenutosi nel mese di giugno a Lake Placid, ha deliberato la cancellazione della Sprint. La controversa prova verrà sostituita dalle cosiddette “Mixed World Cup”, competizioni che vedranno in gara team composti da un uomo e una donna, nel singolo, nonché una squadra maschile e una femminile nel doppio.

Lo svolgimento è simile a quello della Team Relay, a sua volta mandata in soffitta dalle neonate prove: la prima slitta scende per il budello e la seconda parte quando viene toccata la piattaforma posta al traguardo. Inoltre, è contemplata la possibilità, per chi non avesse due atleti o due doppi, di aggregarsi a un’altra squadra dando così vita a team misti anche sotto l’aspetto della nazionalità.

In calendario tre gare di Coppa del Mondo (Lillehammer nei prossimi giorni, Altenberg a gennaio e PyeongChang a marzo) delle suddette competizioni miste che sono state anche inserite nel programma dei Mondiali di Whistler Mountain che, dunque, assegneranno le relative medaglie iridate.