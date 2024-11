Europa e Conference League, le probabili formazioni delle italiane

Dopo la due giorni di Champions League, oggi sarà il solito giovedì dedicata alla seconda e alla terza competizione europea: Europa League e Conference League. Le squadre romane, Lazio e Roma, saranno impegnate in Europa League rispettivamente in casa contro il Ludogorets e in trasferta contro il Tottenham. In Conference League, la Fiorentina attende al Franchi il Pafos. Ecco le probabili formazioni.

Lazio-Ludogorets, ore 18:45

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic; Gigot, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dia, Pedro; Noslin. All.: Baroni.

LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Son, Almeida, Verdon, Witry; Duarte, Rwan Seco, Yordanov; Rick, Duah, Marcus. All.: Jovicevic.

Tottenham-Roma ore 21

Tottenham (4-2-3-1): Forster, Porro, Dragusin, Davies, Udogie, Bissouma, Sarr, Kulusevski, Maddison, Son, Solanke. All. Postecoglou.

Roma (4-4-1-1): Svilar, Celik, Hummels, Ndicka, Angeliño, Zalewski, Koné, Cristante, El Shaarawy, Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

Fiorentina-Pafos, ore 21

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Moreno, Parisi; Cataldi, Mandragora; Ikonè, Beltran, Sottil; Kouamé. All. Palladino.

PAFOS (3-4-3): Ivusic; J. Correia, Luckassen, Goldar; Silva, Dragomir, Sunjic, Tankovic; Bruno, Jairo, Jaja. All. Carcedo.