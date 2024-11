Europa League, Lazio bloccata sul pari dal Ludogorets: reti bianche all’Olimpico

La Lazio non va oltre lo 0-0 nella serata di Europa League contro i campioni di Bulgaria del Ludogorets. La formazione di Baroni, dopo un primo tempo così così, cresce nella ripresa e nel finalr va molto vicina al bersaglio grosso con la traversa colpita da Guendouzi.

A un quarto d’ora dalla fine l’arbitro nega abbastanza incomprensibilmente alla Lazio un rigore per l’intervento in ritardo di Marcus su Isaksen, non sanzionato dall’arbitro Strukan.

Anche Castellanos ci prova con una conclusione insidiosa, ma il punteggio non si sblocca e le reti restano bianche. Con questo pareggio i biancocelesti restano al comando della classifica con 13 punti (11 gol fatti e due subiti).