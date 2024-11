Sofferenza Verstappen: “Si stava mettendo male”

Max Verstappen non ha usato giri di parole per spiegare la sofferenza vissuta a un certo punto del Mondiale 2024 di F1

È bastato il quinto posto di Las Vegas a Max Verstappen per laurearsi campione del mondo di F1 per il quarto anno consecutivo. Il pilota olandese ha posizionato la sua Red Bull davanti alla McLaren di Lando Norris rendendo così incolmabile il divario in classifica che lo separa dal britannico. Con questo trionfo Verstappen si avvicina al record di Mondiali consecutivi vinti attualmente detenuto da Michael Schumacher, che trionfò per 5 volte di fila con la Ferrari dal 2000 al 2004.

Eppure c’è stato un momento della stagione dove sembrava davvero che a Verstappen stesse ormai sfuggendo la corona. Dopo una prima parte di campionato con tante vittorie la Red Bull si è improvvisamente fermata mentre le avversarie – in primis McLaren e Ferrari – sono nettamente cresciute. Non è certo un caso se oggi il titolo Costruttori sembra una lotta a due tra la scuderia di Woking e quella di Maranello, con poche speranze di rimonta per il team guidato al muretto da Christian Horner.

Verstappen ha vissuto ben dieci gare guardando gli altri salire sul gradino più alto del podio: un’eternità per chi in questi ultimi anni ha esercitato una vera e propria tirannia sportiva. È proprio il 27enne di Hasselt a confessare in quale GP ha temuto di perdere il Mondiale.

Sofferenza Verstappen: il campione del mondo lo ha ammesso

Nelle consuete interviste dedicate al campione del mondo Verstappen ha detto che dopo il weekend di Monza – conclusosi con il trionfo di Charles Leclerc – ha iniziato a pensare che “sarebbe stata una vera sofferenza fino alla fine“. Il pilota olandese sottolinea che “le cose si stavano mettendo male“, perché proprio a Monza la Red Bull ha capito che non sarebbe riuscita a difendere il titolo Costruttori.

Poi però dal GP di Austin la RB20 ha cominciato a dare segnali di ripresa fino ad arrivare al successo in Brasile, dove il meteo ha giocato un ruolo decisivo come ammesso dallo stesso Verstappen. “Sotto la pioggia sono sempre a mio agio”, ha detto il quattro volte iridato.

Verstappen non pensava di vincere a Interlagos, specialmente dopo la pessima qualifica (partiva 17esimo in griglia): tuttavia, ,quando ha tagliato il traguardo, il campione della Red Bull ha capito che ormai nessuno poteva più togliergli il titolo “perché sarebbero bastati pochi punti nelle ultime gare”.