Ultim’ora, star dello sport positiva al doping: c’è la squalifica

Il mondo dello sport vede un nuovo clamoroso scandalo. La notizia lascia tutti a bocca aperta ed è un vero colpo di scena.

In diversi sport siamo ormai al termine della stagione, l’annata 2024 giunge al termine e talvolta bisogna fare i conti con situazioni extra sportive. Nelle ultime ore il mondo dello sport è stato colpito da una nuova clamorosa vicenda, una star molto nota a tutti noi è risultata positiva all’anti-doping e – dopo un’attenta analisi – è stata ufficialmente squalificata.

Ancora una volta è coinvolto il mondo del tennis e dopo la vicenda che ha coinvolto il nostro Jannik Sinner arriva un’altra importante sentenza, stavolta è coinvolta una star del tennis femminile La sportiva in questione è la campionessa di tennis, attualmente numero 2 ma per diverso tempo numero 1 al mondo Iga Swiatek. La tennista polacca è risultata positiva ed ora è stata squalificata.

Tutto è successo durante un controllo antidoping lo scorso mese di Agosto e Iga è risultata positiva alla trimetazidina, una sostanza notoriamente vietata. Iga è riuscita a spiegare che si trattava di una contaminazione (un caso diverso ma simile a quello di Jannik Sinner) e per questo motivo l’ITIA (la federazione) l’ha squalificata con un solo mese di stop. La donna ha fatto un lungo post su Instagram dove ha provato a fare chiarezza.

Accuse di doping, ora emerge tutta la verità

Attraverso i propri social Iga ha svelato di aver passato i peggiori giorni della sua vita ma che finalmente è tutto finito. L’agenzia ha rilasciato il seguente comunicato affermando che: “E’ stato accertato che il test positivo è stato causato dalla contaminazione di un farmaco regolamentato da banco (la melatonina) che la tennista ha acquistato e assunto in Polonia”. Iga ha preso la melatonina semplicemente per problemi di jet-lag ed ha chiarito che la violazione non è stata intenzionale.

Insomma Iga ha sfiorato un vero e proprio dramma con una squalifica che poteva essere molto peggiore. Iga è stata interrogata insieme al suo staff ed è stato associato ufficialmente che non c’è ‘Nessuna colpa o negligenza significativa’. La tennista è stata sospesa provvisoriamente dal 22 Settembre al 4 Ottobre, e in queste ore ha accettato una sanzione di un mese da parte della federazione. Per questo motivo Iga ha saltato tre tornei, il Wta 500 in Corea e i Master 1000 di Pechino e Wuhan.