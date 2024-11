Addio improvviso nel tennis, tutta ‘colpa’ di Sinner: cos’è successo

Se ne va un grande del tennis dopo aver affrontato Sinner: decisione improvvisa, i tifosi restano a bocca aperta

Il 2024 nel mondo del tennis è praticamente terminato, ma gli ultimi risultati non possono non lasciare conseguenze, in certi casi anche gravi. Dopo le Finals di Malaga che hanno decretato la seconda vittoria consecutiva per la super Nazionale italiana guidata da Filippo Volandri (e Jannik Sinner), arriva una decisione improvvisa da parte di uno dei protagonisti: dopo l’incrocio con Sinner ha deciso di dire addio.

Che lo strapotere di un giocatore come il numero uno al mondo possa, in effetti, togliere stimoli, può essere considerato normale. Soprattutto per chi ha avuto, prima dell’avvento di Sinner, la possibilità di raccogliere risultati importanti nella propria carriera. La sensazione è che nel caso specifico il problema possa essere però più profondo di un semplice arrendersi alla superiorità dell’avversario.

Probabilmente l’ex giocatore ha ritenuto il suo ciclo terminato e ha deciso di lasciare adesso, in questo momento, con un risultato comunque buono. Ha deciso di farlo prima che le cose naufragassero e qualche sconfitta di troppo potesse rovinare quel rapporto di stima e affetto venutosi a creare tra lui e tantissimi tifosi.

Dopo la Davis ha deciso di dire addio: c’entra Sinner

Nel caso specifico, a scegliere di arrendersi, non è stato un giocatore in attività, bensì un grande ex che a Malaga ha avuto un ruolo di primo piano come capitano di una delle Nazionali affrontate dagli azzurri, l’Argentina. Guillermo Coria ha scelto di fare un passo indietro. Ormai non è più il capitano dell’albiceleste, come confermato da un comunicato ufficiale della Federazione Argentina Tennis. Dopo tre stagioni alla guida della nazionale, il ‘Mago’ ha deciso di lasciare spazio ad altri, consapevole di aver raggiunto il massimo possibile, riuscendo a portare un’Argentina buona ma non stellare tra le prime otto nazioni del tennis.

Nominato capitano nell’ottobre 2021 per raccogliere l’eredità di un altro grande del tennis argentino, Gaston Gaudio, Coria ha dimostrato in questo percorso di avere le carte in regola per essere un buon capitano. E lo ha fatto anche in questo 2024, vincendo la fase a gironi di Davis e arrivando vicino all’impresa nelle Finals.

Durante i quarti disputati a Malaga Coria se l’è giocata fino in fondo con l’Italia, trascinando gli azzurri al doppio, impresa non ripetuta da Australia e Olanda. E il merito è stato in buona parte suo, dal momento che, con una mossa strategica di un certo acume, ha deciso di mischiare le carte in tavola per poter abbinare Cerundolo a Musetti. Scelta che a posteriori si è rivelata corretta ma inutile, a causa di un super-Sinner in grado di rovesciare la situazione prima nel singolare e poi nel doppio con Berrettini.

E forse è proprio questa rimonta ad aver lasciato un sapore troppo amaro all’ex tennista argentino. Non a caso, pochi giorni dopo la sconfitta è arrivata la sua decisione di fare un passo indietro e prendersi un periodo di riflessione per capire da dove ripartire. Una scelta improvvisa che ha colto impreparata anche la Federtennis, ancora alla ricerca di un sostituto che possa ripetere i suoi risultati e possibilmente anche migliorarli.