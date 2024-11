Annuncio improvviso, pazza idea Vettel: futuro choc

L’annuncio di Sebastian Vettel sul proprio futuro professionale ha lasciato tutti di stucco

Gli appassionati delle quattro ruote e degli sport con i motori non possono certo dimenticare l’epopea di Sebastian Vettel in Formula 1. Il pilota tedesco per diversi anni è stato uno dei dominatori del Circus, riuscendo a entrare nella storia recente di questo sport con ben 4 titoli mondiali conquistati.

Vettel è stato dominante in particolare alla guida della Red Bull, vincendo i suoi titoli mondiali consecutivamente, dal 2010 al 2013 con la scuderia anglo-austriaca. Il tedesco, anche per le sue origini ed il modo intenso di guidare, è stato spesso paragonato a Michael Schumacher. Tuttavia, a differenza del famoso collega, il passaggio alla Ferrari del classe ’87 non ha dato i risultati sperati.

Al termine della stagione 2022, Vettel, a 35 anni di età, ha deciso di dare l’addio alla Formula 1, considerando ormai terminata la sua avventura. Anche se altri piloti esperti, come Fernando Alonso, hanno deciso di fare un passo indietro tornando in pista anche qualche anno dopo il ritiro, Vettel non ci ha ripensato e nemmeno ci ripenserà in futuro stando a quanto emerso nelle scorse ore.

Ma quale ritorno in F1: Vettel si lancia in un nuovo progetto

Davvero sorprendente l’annuncio di Sebastian Vettel sulla sua prossima esperienza professionale. L’ex pilota ha ammesso di aver cominciato ad ‘allenarsi‘, ma in realtà non c’è nulla di sportivo o di agonistico nella sua futura attività. La sorpresa è che Vettel vorrebbe cimentarsi nell’agricoltura.

Una svolta ‘green’ che ben si adeguerebbe al suo forte impegno a favore delle tematiche ambientali che l’ex Red Bull ha sempre messo in atto pubblicamente. “Mi sto allenando seriamente per apprendere il lavoro agricolo. Se dovesse andar bene sarei interessato a gestire una mia piccola azienda” – ha ammesso Vettel allontanando di fatto i rumors sul ritorno alle corse.

Vettel ha parlato nella recente intervista a Racing News dello stimolo enorme che sta avendo nel lavorare la terra e le materie prime, ammettendo di essere intrigato da quanto l’agricoltura e la coltivazione possano rinnovarsi quotidianamente, sia negli studi che nell’atto pratico. Insomma, una nuova carriera in vista per il 4 volte campione del mondo in F1.

Infine Vettel si è complimentato per la vittoria del titolo mondiale di Max Verstappen, che lo ha raggiunto per numero di titoli conquistati in carriera: ““Sono molto felice per lui, sta facendo meglio di chiunque altro in questo momento, è riuscito a mantenere il sangue freddo e a concentrarsi su ciò che era veramente importante. Ora è ancora più veloce, anche se aveva quella velocità fin dal primo giorno”.