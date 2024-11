Camila Giorgi, nuova sconvolgente decisione: l’annuncio sui social

L’ex tennista marchigiana, Camila Giorgi, ha risposto alle domande dei fans sul suo profilo Instagram: è arrivata la confessione inaspettata

Sono passati ormai oltre 6 mesi e mezzo dal ritiro ufficiale di Camila Giorgi dalle competizioni tennistiche ufficiali. Con un annuncio un po’ tardivo, perché arrivato in seguito alla comunicazione dell’ITIA – la stessa agenzia che si è pronunciata sulla sostanziale innocenza di Jannik Sinner per il caso Clostebol – sui tennisti ritirati alla data del 7 maggio 2024, la nativa di Macerata ha detto ‘basta’. Stop col tennis, coi ritmi frenetici del circuito WTA e con tutte le domande sul perché non fosse più capace di tornare sui livelli d’eccellenza mostrati nella parte centrale della sua carriera.

Già al centro di polemiche per una sua presunta irreperibilità – durata invero qualche giorno – che i maligni avevano legato a delle indagini su un’evasione fiscale ‘familiare’, che vedeva come protagonista anche il pittoresco papà Sergio (argentino di nascita ed ex combattente nella guerra delle Falkand-Malvinas) – la bella atleta aveva già spiegato i motivi del suo addio allo sport che le ha cambiato la vita nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata a ‘Verissimo‘.

Più di recente, poco prima della partita che la Seleccìon argentina di calcio ha disputato alla ‘Bombonera‘ di Buenos Aires contro il Peru, la quasi 33enne Camila – spegnerà le candeline il prossimo 30 dicembre – ha risposto ad alcune domande dei suoi fans sul suo affollatissimo profilo Instagram. Il modo migliore, quello di spulciare il suo profilo, per conoscere i dettagli della sua vita privata.

Camila Giorgi è fidanzata: la confessione social

Proprio mentre la nazionale femminile di tennis capitanata da Tathiana Garbin vinceva, grazie alle imprese di Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini e Sara Errani, la Billie Jean King Cup, la marchigiana era in Argentina, dove ha ufficializzato la sua relazione con Ramiro Marra, deputato del partito ‘La Libertad Avanza’ e ex candidato a capo del governo di Buenos Aires.

I dettagli sul come si sia arrivati ad un fidanzamento ufficiale che, tra l’altro, dovrebbe porre fine alle tante chiacchiere gossip su presunte liason dell’ex tennista, sono arrivate per l’appunto dai social.

“Hai il fidanzato argentino?“, è stato chiesto a Camila durante la sessione di “domande e risposte” su Instagram. La risposta della modella è stata eloquente: “Sì!”. In seguito, replicando a chi le aveva chiesto “Che cosa ti piace di più dell’Argentina?“, Giorgi ha risposto: “Il mio ragazzo“, con emoji del cuore. Aggiungendo poi di aver incontrato il suo nuovo compagno “nel suo ufficio, ed è stato amore a prima vista“.