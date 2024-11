Clamoroso Sinner, cambia tutto per gli Australian Open: l’indizio

Arriva un indizio clamoroso in vista degli Australian Open: può cambiare tutto per Sinner e per i suoi rivali. Melbourne è già vicina

Il primo Slam della stagione si disputerà nella seconda metà del mese di gennaio e l’attesa si fa sempre più grande. La vittoria dello scorso anno ha dato il via alla golden age Sinneriana e ora non c’è voglia di smettere.

La off-season del tennis è davvero brevissima, se la paragoniamo ad esempio a quella del calcio o della Formula 1. Si perché i giocatori sono fermi praticamente solo per un mese l’anno, da fine novembre a Natale. Subito dopo le festività, infatti, si ritorna in campo con i tornei di avvicinamento all’Australian Open, a partire dalla United Cup, Hong Kong, Adelaide, Brisbane e Auckland. Il fine ultimo è quello di essere pronti per Melbourne, primo Slam della stagione e appuntamento imperdibile per i big della classifica.

Jannik Sinner si aggiudicò l’edizione del 2024 con una finale meravigliosa contro Medvedev, vinta in rimonta dopo essere stato sotto per 2 set a 0. Quasi 4 ore di gioco per avere la meglio 6-3 al quinto dell’ostico avversario russo. In semifinale il nostro portacolori aveva lasciato le briciole a Novak Djokovic, il padrone della Rod Laver Arena, dimostrando di avere una forma superiore alla media. Da numero uno del mondo, Sinner proverà a difendere il suo titolo con le unghie e con i denti, nella speranza che la squalifica per doping non debba fermarlo proprio sul più bello.

Sinner e Alcaraz i favoriti per l’Australian Open: ci sono già le quote

I bookmakers si sono già lanciati con le previsioni per gli Australian Open, che si disputeranno a Melbourne dal 12 al 26 gennaio 2025. Tenendo conto delle quote di 4 agenzie differenti, l’unico comun denominatore è che per tutti il favorito numero 1 resta sempre Jannik Sinner.

Per Bwinprimo Sinner è quotato a 2.60, mentre Carlos Alcaraz è dato a 3.25. Il terzo favorito è Novak Djokovic che cercherà l’undicesimo trionfo a Melbourne a 4,50. Seguono Alexander Zverev a 9, Daniil Medvedev a 10, Jack Draper a 21, Taylor Fritz a 26, Ben Shelton a 34, poi via via tutti gli altri.

Anche per l’Agenzia Willliam Hill, Sinner è il primo favorito degli Australian Open quotato in questo caso a 3. Vicinissimo Carlos Alcaraz che viene offerto a 3,25. Dietro di loro sempre Novak Djokovic, in terza posizione quotato 3,40. Qui in quarta posizione c’è Daniil Medvedev quotato a 8, segue Alexander Zverev a 11. Per Eurobet Sinner viene valutato come vincente del torneo a 2,75, davanti ad Alcaraz a 3.50 e poi Novak Djokovic a 3,75. Medvedev è a 8, Zverev a 11, Draper a 33, Fritz a 36, davanti a Ruud, Tsitsipas e Rune, tutti a 41.

Infine per Unibet Jannik Sinner si gioca a 2.50, segue Carlos Alcaraz a 3,20, Novak Djokovic a 4,50. Poi Zverev a 9, Medvedev a 10, Fritz a 26 e Draper a 34.