Marquez ha gelato tutti: “Non era il momento”

Marc Marquez ha ammesso tutto. Una dichiarazione davvero significativa quella del pilota spagnolo che ha chiarito cosa gli è accaduto

Il Mondiale 2024 di MotoGP si è concluso con il primo trionfo di Jorge Martin nella classe regina. Lo spagnolo è riuscito ad arrivare dieci punti davanti a Pecco Bagnaia in classifica generale, costringendo il pilota della Ducati a cedere lo scettro dopo due titoli iridati consecutivi. Oltre all’entusiasmante duello tra Martin e Bagnaia gli appassionati di MotoGP hanno potuto godersi anche un Marc Marquez tornato finalmente competitivo in sella alla Gresini Racing dopo gli anni difficili con la Honda.

Il 31enne di Cervera ha concluso in terza posizione: un ottimo risultato che gli dà ancora più spinta per il prossimo anno, quando potrà disporre della Ducati ufficiale con Bagnaia compagno di squadra. Molti fan della classe regina sono convinti che proprio la possibilità di disporre della moto ufficiale permetterà a Marquez di tornare a lottare per il titolo mondiale.

Qualcuno pensava che già in questa stagione l’otto volte campione del mondo (sei volte in MotoGP) potesse provare a inserirsi nella battaglia tra Martin e Bagnaia. Tuttavia è proprio lo stesso Marquez in un’intervista a spiegare che quest’anno non sarebbe stato possibile puntare così in alto.

Marquez conferma tutto: lo ha detto chiaramente

Il campione spagnolo ha chiaramente detto che Jorge Martin e Pecco Bagnaia si sono resi protagonisti di una stagione straordinaria, andando fortissimo praticamente dall’inizio alla fine. Marquez si è detto certo che non sarebbe riuscito a vincere nemmeno con il nuovo modello “perché non arrivato nel miglior momento per lottare per un titolo“. Al massimo, sempre secondo Marquez, sarebbe stato più vicino ai due contendenti in termini di punti.

Tuttavia nessuno può negare che questa stagione con la Gresini Racing è servita tantissimo a Marquez per tornare ad assaporare certe sensazioni che parevano ormai perdute. E’ lui stesso a raccontare l’emozione provata con il podio di Jerez e soprattutto con il successo ad Aragon. Marquez aggiunge di aver raggiunto i risultati che si era prefissato a inizio stagione e ribadisce di non aver mai pensato di poter tornare campione del mondo già nel 2024.

“Non potevo passare da quattro anni di inferno alla gloria di colpo“, le parole del campionissimo riportate da Motorsport.com. Ora i fan non vedono l’ora di assistere alle sue future imprese con la moto ufficiale Ducati. Per Marquez sarà senz’altro un 2025 da protagonista.