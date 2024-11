Udinese, Alexis Sanchez sulla via del recupero: l’annuncio di Runjajc

L’Udinese, dopo il pareggio del Castellani contro l’Empoli, scenderà domani in campo in casa al Bluenergy Stadium contro il Genoa di Patrick Vieira. In conferenza stampa, l’allenatore bianconero, Kosta Runjaic ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in modo particolare sull’attaccante cileno, che fino a questo momento non ha ancora visto il campo.

“Sanchez ha bisogno di ancora un po’ di tempo, se tutto va bene al più tardi lo vedremo a gennaio. Siamo stati pazienti, un paio di settimane in più non ci cambiano molto, vogliamo riaverlo e gli diamo il suo tempo. E’ un ragazzo importante e non vediamo l’ora che possa tornare a disposizione”.

Una pedina in più per i friulani direttamente dal nuovo anno con il tecnico bianconero che dovrà rinunciarci per qualche altra partita fino al termine del 2024.