Bomba Leclerc: è arrivata la parole fine con Sainz

Charles Leclerc e Carlos Sainz sono arrivati ai ferri corti dopo l’ultimo Gran Premio a Las Vegas. I due non se le sono mandate a dire

Leclerc non ha gradito il comportamento del compagno di squadra, poco propenso ad accettare gli ordini del muretto box. Per una volta il #16 ha deciso di non rimanere in silenzio ed esternare tutta la propria frustrazione.

A vedere come sono andate le cose quest’anno resta difficile capire che la Ferrari ha puntato tutto su Charles Leclerc. Il monegasco ha vinto si una gara in più di Carlos Sainz, ma non sempre ha ricevuto il pieno appoggio richiesto. Le strategie della scuderia di Maranello sono state sempre al 50%, senza svantaggiare nessuno dei due piloti e provando a farli gareggiare ad armi pari. Un’anomalia se si ripensa a quanto accaduto nel periodo di Schumacher, quando tutti gli sforzi erano concentrati su un solo lato del box. Più simile la situazione a quanto accaduto più recentemente con Massa e Raikkonen, vincitori dell’ultimo titolo Costruttori nel 2008.

Proprio quel titolo la Ferrari sta cercando di portare a casa anche in questa stagione, con 24 punti ancora da recuperare sulla McLaren e due gare da disputare. Per riuscire nell’impresa servirà la massima unione e comunione di intenti, vista la forza delle vetture Papaya e la conformazione degli ultimi due circuiti in calendario (Qatar e Abu Dhabi non sono favorevoli alla Rossa).

Leclerc spiega la situazione con Sainz: in Qatar arriva il chiarimento definitivo

C’è bisogno di remare tutti dalla stessa parte e anche se l’amicizia di un tempo non esiste più, anche Sainz e Leclerc devono fare la pace. Almeno secondo quanto dichiarato dal monegasco nella conferenza stampa della vigilia, non dovrebbero esserci problemi in tal senso. Charles ha detto: “Se lavoriamo insieme come una squadra, forse possiamo vincere il Campionato. Dobbiamo fare tutto il possibile per il titolo Costruttori”.

Poi nello specifico aggiunge: “Abbiamo parlato e chiarito con Carlos quanto successo a Las Vegas. A volte le cose non vanno come speriamo ma l’importante è discuterne“.

La chiosa lascia ben sperare: “Ogni questione è stata risolta“. Adesso sarà solo il verdetto della pista a chiarire se veramente ogni contenzioso è già stato messo alle spalle e ci sarà quell’unione che serve per andare a vincere un titolo importantissimo mettendo dunque la parola ‘fine’.