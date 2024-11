Derby in pista: italiani subito protagonisti al Milano Premier Padel P1

Come due anni fa, ci sarà un derby italiano nel primo turno del Milano Premier Padel P1. Il sorteggio effettuato oggi all’Allianz Cloud ha messo di fronte Marco Cassetta e Miguel Angel Solbes alla coppia tutta azzurra formata da Lorenzo Di Giovanni(presente al sorteggio) e Riccardo Sinicropi. Cassetta e Di Giovanni, che hanno fatto parte della squadra italiana che si è classificata al quarto posto negli ultimi FIP World Padel Championships di Doha, si affrontarono al primo turno anche nella prima edizione del Milano Premier Padel P1, quella del 2022; Cassetta giocava con Cremona, Di Giovanni con Cattaneo. Finì 6-3 6-3 per Cremona/Cassetta. Simone Cremona giocherà quest’anno con lo spagnolo Jaime Fermosell e, al primo turno, trova lo spagnolo Emilio Sanchez Chamero e il cileno Javi Valdes. In attesa della conclusione delle qualificazioni, tutti gli italiani ammessi al main draw sono nella parte alta: Aris Patiniotis e Jesus Moya hanno pescato Luis Hernandez e Javi Rico; per Facundo Dominguez e Nacho Piotto ci sono Alvaro Melendez e Cristian Gutierrez.

Nel tabellone femminile saranno quattro le italiane in campo nel main draw in attesa delle qualificazioni: le wild card Martina Parmigiani e Chiara Pappacena hanno pescato Noemi Aguilar e Teresa Navarro, mentre la numero 1 d’Italia Carolina Orsi in coppia con la spagnola Nuria Rodriguez trova Sandra Bellver e Barbara Las Heras. Per Giorgia Marchettie la francese Lea Godallier, infine, il duello con Bea Caldera e Lorena Rufo.