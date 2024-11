È ufficiale, svelato il futuro di Verstappen: quale monoposto guiderà

Il destino di Max Verstappen è appena stato svelato: ecco il futuro del campione in carica, l’annuncio ha spiazzato i tifosi

Gli è bastato chiudere al quinto posto, nel GP di Las Vegas, comodamente in vantaggio (non è una novità) sull’unico inseguitore di questa stagione, Lando Norris. Max Verstappen ha conquistato il suo quarto titolo mondiale, con merito, dopo una serie di vittorie che lo hanno consacrato tra i più forti e decisivi piloti della storia.

L’olandese ha mandato in archivio con due appuntamenti d’anticipo un’annata che ha comunque registrato una lotta che in molti non si sarebbero mai aspettati. Il duello con Norris, che dopo la sconfitta ha in diverse occasioni criticato e sminuito il successo del pilota della Red Bull, può essere solo l’inizio.

Il 2025, in tal senso, riserverà novità importanti tra le scuderie soprattutto per quel che concerne il mercato piloti. In tanti hanno cambiato vettura e la caccia alla vetta occupata proprio da Verstappen, in realtà, è già cominciata. Ci proveranno Hamilton e Leclerc, su Ferrari.

Così come Russell e Kimi Antonelli punteranno a riportare al vertice la Mercedes. Senza dimenticare, poi, la voglia di rivalsa di Piastri e dello stesso Norris. Per mesi Toto Wolff ha posto la sua attenzione sulla potenziale firma di Verstappen, salvo poi orientarsi sul 18enne bolognese al posto di Hamilton. Proprio riguardo al futuro di Max lontano dalla Red Bull, è arrivato un annuncio inaspettato che ha lasciato di stucco.

Verstappen, rivelazione choc: così può dire addio

A ‘Formule1.nl’ ha parlato il papà di Max, l’ex pilota di Formula 1 Jos Verstappen, che ha di fatto svelato quello che sarà il futuro del quattro volte campione del mondo. In più occasioni, infatti, è stata messa in dubbio la permanenza dell’olandese alla guida della Red Bull.

Jos ha fatto chiarezza: “Se Max resterà? Dipenderà molto da cosa succederà qui in Red Bull. Se nella prossima stagione riusciranno a fare le cose per bene e Max sarà competitivo per vincere, allora resterà“. Un messaggio chiaro e tondo, effettivamente filtrato già negli ultimi mesi: la permanenza di Verstappen è saldamente legata alle prestazioni della nuova vettura. La RB20 per la prima parte di questa stagione ha dimostrato di essere la macchina migliore, salvo poi lasciare lo scettro di vettura più veloce ad una McLaren che non ha saputo approfittarne.

Se la cosa dovesse ripetersi, a questo punto, è lecito aspettarsi una separazione. Max Verstappen è sotto contratto fino a fine 2028 con la Scuderia di Milton Keynes e i rapporti tra il Team Principal Christian Horner e Jos rimangono effettivamente freddi. Il papà di Max ha concluso parlando del 2026, anno chiacchieratissimo per quel che concerne un potenziale addio del figlio: “Non so molto delle nuove power unit, il programma è in linea con le aspettative ma nessuno sa se e quanto sarà valida la vettura nel 2026. Lo si scoprirà solo una volta in pista”.