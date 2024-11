Epilogo triste per Nadal: tifosi disperati

Ultimo ballo triste e sottotono di uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi: i tifosi di Rafa Nadal sono amareggiati

Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono stati gli eroi delle Finals di Coppa Davis. I due tennisti azzurri si sono caricati sulle spalle i loro compagni e li hanno condotti alla conquista della seconda insalatiera d’argento consecutiva.

Se per il ‘martello’ romano il trionfo in Davis è il riscatto di una stagione contrassegnata da alti e bassi anche perché condizionata dagli infortuni, per il numero 1 del ranking Atp è il coronamento di un’annata semplicemente fantastica e (forse) irripetibile.

L’ultima edizione della Coppa Davis è passata alla storia non solo per il bis italiano ma anche perché è stato il canto del cigno di uno dei più grandi tennisti di sempre, Rafa Nadal. Il mancino di Manacor, dopo tante battaglie sui campi di tutto il mondo e 22 titoli dello Slam, ha detto basta con il tennis. Tuttavia, la sua uscita di scena pare non sia stata all’altezza del recordman assoluto di titoli (14) del Roland Garros. Un epilogo sottotono che ha rattristato non poco i suoi tanti tifosi.

Cerimonia di addio Rafal Nadal, anche Alex Corretja la critica

Complice la precoce eliminazione della Spagna, ko ai quarti di finale per mano dell’Olanda, poi sconfitta nell’ultimo atto dall’Italia, la cerimonia per l’addio al tennis del maiorchino, iniziata del cuore della notte, non è stata quella che uno dei più grandi tennisti di tutti tempi avrebbe meritato.

“Abbiamo ritenuto che fosse molto importante ascoltare Rafa e il modo in cui voleva essere celebrato. Ecco cosa abbiamo fatto, abbiamo rispettato la sua scelta. Le persone possono avere la loro opinione, ma noi abbiamo realizzato la cerimonia che Rafa voleva“, così si è difeso il Presidente dell’ITF, David Haggerty, nella conferenza stampa convocata al termine della Coppa Davis.

Una giustificazione che non convince molti addetti ai lavori ed ex tennisti che continuano a pensare che l’ultimo giorno da tennista professionista di Nadal non sia stato degnamente celebrato. Tra questi anche Alex Corretja che, ai microfoni di Eurosport, ha messo l’accento sulla mancanza di epicità.

“Non è stato un momento epico. È stato difficile, perché la Spagna aveva appena perso. Il clima era freddo. Hanno fatto il meglio che potevano, Rafa si è commosso ma non così profondamente come noi. Nadal è epico, ma noi non abbiamo percepito questa epicità”, le parole del due volte finalista (nel 1998 e nel 2001) sulla terra rossa di Parigi che di certo i tifosi del mancino di Manacor e gli appassionati della racchetta non possono non sottoscrivere.