Esclusiva Si, Pedullà: “Hancko il più apprezzato dalla Juventus”

Dopo i ko di Gleison Bremer e Cabal, è David Hancko il difensore più apprezzato in casa Juventus. Secondo quanto riportato dal nostro Alfredo Pedullà è infatti il difensore del Feyenoord il preferito del club bianconero. Un profilo che è anche il più costoso, molto dipenderà dalle uscite. Qui la news.

Juventus, Hancko ma non solo

La Juventus vuole scegliere con calma il difensore centrale, ma prima deve conoscere il budget a disposizione. E molto dipenderà dalla posizione di Nicolò Fagioli che, come anticipato circa 10 giorni fa, può partire a gennaio. In caso di una proposta da 25 milioni le strade con il centrocampista potrebbero dividersi, alto che rinviare la pratica alla prossima estate… E con quei soldi la Juventus potrebbe investire su un difensore centrale, senza pensare solo al prestito, tenendo conto che poi Fagioli andrebbe sostituto. Il profilo più monitorato per la difesa, con presenza dal vivo nelle ultime settimane a anche in casa del Manchester City mercoledì, è quello di David Hancko, classe 1997 del Feyenoord (contratto in scadenza nel 2028). Tra l’altro nell’ultimo turno di Champions ha segnato il gol del clamoroso 3-3 in rimonta contro la squadra di Guardiola, a conferma delle sue qualità anche negli ultimi 30 metri. Hancko, alle spalle una parentesi con la Fiorentina, costa più di 30 milioni e forse più di 35. Ripetiamo: il profilo piace molto, per ora ci fermiamo qui, dove aver ricordato che fino alla scorsa estate il Feyenoord ha respinto diversi assalti, in modo particolare quello dell’Atletico Madrid. Hancko monitorato e soprattutto apprezzato, Skriniar scartato, Antonio Silva proposto da Jorge Mendes. Il centrale del Benfica non ha spazio, Mendes ha memorizzato quanto un altro suo assistito come Francesco Conceicao sia esploso alla corte di Thiago Motta e ha segnalato il suo nome a Giuntoli, in attesa di un eventuale contatto tra i club. Verranno fuori nuovi profili per la difesa, molti tra i nomi già segnalati hanno scarsa veridicità (non solo Skriniar). Quanto all’attaccante, malgrado le normali smentite, la Juventus farà di tutto per prenderlo. Come già raccontato nelle ultime settimane e ribadito ieri, il club bianconero sarebbe pronto a fiondarsi se il Manchester United decidesse di mandare Zirkzee a giocare perché fuori dai piani di Amorim. E ci sono buoni margini, in attesa di una decisione definitiva: è ancora presto.