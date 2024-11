Milan, Fonseca: “I pochi gol di Morata non mi hanno mai preoccupato”

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo 3-0 dei rossoneri contro l’Empoli di D’Aversa esaltando la prestazione dei suoi: “Sono d’accordo, abbiamo fatto una bellissima partita contro una squadra che è molto aggressiva difensivamente, che è la quarta difesa del campionato. Abbiamo fatto una partita molto equilibrata, offensivamente e difensivamente. C’è stata una cosa mmolto importante: il recupero palla nella metà campo offensiva. Abbiamo segnato 3 gol, potevamo farne 6-7 se non avessimo sbagliato le ultime scelte“.

Musah esterno dà equilibrio: “Mi sta piacendo molto Musah lì. L’Empoli gioca molte palle lunghe ed era importante avere questo ruolo per aiutare la squadra. Sono stato olto soddisfatto anche di come Chukwueze ha fatto questo ruolo, che è rientrato due volte in area a fare il quinto. Questo modulo ci dà equilibrio“.

Sesto clean sheet in stagione: “Su Gabbia posso dire cose buone: è un grandissimo professionista. Sta assumento un ruolo importante di leadership, oltre che sta giocando molto bene. Gli ho detto che sono molto molto soddisfatto del suo rinnovo: se c’è un calciatore che merita, è lui. Oggi non abbiamo preso gol e non abbiamo concesso occasioni all’Empoli“.

Morata è tornato al gol: “Mai io sono stato preoccupato da Morata. Conosco molto bene Alvaro, è un esempio per la squadra. Poi è importante fare gol perché gli porta fiducia“.

Fofana altra prestazione maiuscola: “Sta facendo una buona stagione. Lo conoscevo bene, ma qui sta facendo un nuovo ruolo: mai aveva giocato in questa posizione da solo in mezzo al campo. Sta migliorando tanto“.