Si rompe il crociato, calvario senza fine per una stella azzurra – Sportitalia.it 

Niente da fare per la stella azzurra, arriva la terribile notizia, rottura del crociato: la sua stagione è già terminata

Purtroppo è arrivata anche la conferma per la stella azzurra e per i suoi tifosi che speravano in un infortunio meno grave del previsto. Ed invece la diagnosi è a dir poco preoccupante: rottura del crociato per l’atleta. La sua stagione può già considerarsi terminata.

Niente da fare per Tommaso Sala, stella dello sci, che nelle ultime ore è stato sottoposto ad operazione. La cosa positiva è che l’intervento si è risolto nella migliore maniera possibile. Il tutto è accaduto durante l’allenamento che si è svolto in Val Senales. Fonti e media sportivi affermano che l’atleta non sarebbe nemmeno caduto durante la sessione.

La cosa certa, però, è che il suo peso è ricaduto sul ginocchio sinistro che ha fatto crack. Allo slalom di Gurgl Tommaso non sarà presente. L’operazione è stata condotta dal dottor Giacomo Stefani, responsabile di Ortopedia dell’Istituto Clinico di Brescia. Per il 29enne è iniziato il periodo di riabilitazione.

Rottura del crociato, stagione finita per l’atleta: inizia la riabilitazione

Il portacolori delle Fiamme Oro si è fatto male la scorsa settimana, precisamente giovedì 21 novembre. Una perdita importante per la squadra azzurra di slalom che ha perso la figura di riferimento. Il nativo di Lecco dovrebbe (condizionale d’obbligo) restare fuori dalle piste per almeno sei mesi. Per Sala niente Mondiali di Saalbach (tra la primavera e l’estate del prossimo anno).

Un periodo, per lo sci italiano, tutt’altro che felice. In particolar modo per quanto riguarda lo slalom speciale. In quel di Levi l’Italia ha ottenuto il peggior risultato da 22 anni a questa parte. Nessun azzurro è riuscito a qualificarsi alla seconda manche. Dispiaciuto e rammaricato per quanto successo, Tommaso Sala si è sfogato con un lungo post che ha pubblicato sul suo canale ufficiale di Instagram.

“Stagione finita. Ci ho messo anima e corpo per prepararmi al meglio. Ci tengo a ringraziare tutte quelle persone che hanno lavorato con me e credono nel mio progetto. Mi dispiace, a presto. Tommy“. Al suo posto il direttore tecnico azzurro ha chiamato Filippo Della Vite. Quest’ultimo, nei giorni scorsi a Pass Thurn, ha vinto due Slalom Fis. A fargli compagnia (ne sono stati convocati in totale 4) Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger e Stefano Gross.