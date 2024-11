Sorteggi e accoppiamenti: Milano Premier Padel P1 svela il tabellone

Ancora una settimana prima delle Premier Padel Finals di Barcellona. All’Allianz Cloud, da lunedì 2 a domenica 8, il Milano Premier Padel P1 metterà in palio gli ultimi 1.000 punti nella FIP Race che completeranno la lista dei magnifici 16 giocatori e delle magnifiche 16 giocatrici che dal 19 al 22 dicembre saranno di scena in Spagna per la tappa finale di una stagione entusiasmante. Il sorteggio ha definito la strada verso la finale, per poter scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del Milano Premier Padel P1 dopo quelli di Juan Lebron e Ale Galan (vincitori del torneo maschile) e di Delfi Brea e Bea Gonzalez, campionesse del torneo femminile nel 2023.

Il tabellone maschile, come ogni P1, si compone di 48 coppie, con le 16 teste di serie qualificate direttamente al secondo turno. Arturo Coello e Agustin Tapia, già sicuri con la qualificazione alle semifinali del Major di Acapulco di chiudere la stagione in cima al ranking FIP, affronteranno José Solano Marmolejo e Victor Mena o due qualificati; per Fede Chingotto e Ale Galan (2) ci sono Alvaro Cepero e Miguel Benitez o una coppia proveniente dalle qualificazioni. Due qualificati o Victor e Javi Ruiz per Martin Di Nenno e Juan Lebron (3), sorteggiati quindi nella stessa metà dei ‘Chingalan’. I numeri 4 Franco Stupaczuk e Mike Yanguas, invece, hanno pescato Javi Martinez e Guillermo Collado o Enrique Goenaga e Teo Zapata. In programma anche il derby italiano al primo turno tra wild card: Marco Cassettae lo spagnolo Miguel Angel Solbes affronteranno Lorenzo Di Giovanni e Riccardo Sinicropi. Questi i potenziali quarti di finale: Coello/Tapia (1)-Cardona/Navarro (5), Gonzalez/Alonso (8)-Stupaczuk/Yanguas (4), Di Nenno/Lebron (3)-Nieto/Sanz (6), Garrido/Bergamini (7)-Chingotto/Galan (2).

Saranno 32 invece le coppie al via del torneo femminile. Paula Josemaria e Ari Sanchez inizieranno contro una coppia qualificata; Gemma Triay e Claudia Fernandez (2) hanno pescato invece Ana Catarina Nogueira e Laia Rodriguez. Marta Talavan e Julieta Bidahorria saranno le prime avversarie delle campionesse in carica, con Marta Ortega e Sofia Araujo (4) opposte ad Agueda Perez e Patri Martinez. Quarti di finale ipotetici: Josemaria/Sanchez (1)-Castelló/Salazar (6), Jensen/Icardo (7)-Ortega/Araujo (4), Brea/Gonzalez (3)-Sainz/Llaguno (5), Osoro/Virseda (8)-Triay/Fernandez (2).