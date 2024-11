Terribile diagnosi scuote lo sport, ha un tumore: via al ciclo di chemioterapia

La diagnosi è di quelle da far tremare le vene e i polsi: l’atleta sta combattendo contro un tumore. Ecco come stanno procedendo le cure

Solo pochi mesi fa un tumore al pancreas ci ha privati di un vero gentleman del calcio. Sven Goran Eriksson, dopo aver lottato strenuamente, si è dovuto arrendere al male inesorabile che lo aveva aggredito. Il suo è stato un lungo addio.

L’ex allenatore, tra le altre, di Roma e Lazio, ha impiegato quel poco tempo che gli restava da vivere per congedarsi dai tifosi dei club che ha allenato e perfino per coronare un sogno che cullava sin da ragazzino: allenare, anche solo per un giorno, il Liverpool. Sogno che si è avverato il 23 marzo scorso quando ha guidato i Reds nel match Liverpool-Ajax Legends, con Alfield Road che gli ha tributato un’ovazione da brividi.

Ma perché abbiamo ricordato un momento doloroso che inevitabilmente sparge sale su una ferita che non si è ancora rimarginata? Perché purtroppo un altro sportivo è alle prese con la dura battaglia per sconfiggere un tumore tanto da aver completato il quarto ciclo di chemioterapia.

Niels Hintermann, completato il quarto ciclo di chemioterapia per il tumore

Lo sciatore Niels Hintermann ha l’obiettivo di ritornare in pista nella stagione 2025-26, quella che culminerà nei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina. Prima deve recuperare quella normalità fatta di allenamenti e gare che non è più tale dopo il tumore ai linfonodi del collo che gli è stato diagnosticato la scorsa estate e che è stato reso di pubblico dominio il 9 ottobre scorso.

Circondato dall’affetto della famiglia e degli stessi colleghi, il discesista elvetico continua con grande fiducia la sua battaglia per sconfiggere il tumore non disdegnando di aggiornare sul suo percorso terapeutico. Aggiornamenti che, fortunatamente, sono favorevoli. Ad appena due mesi dall’inizio della sua battaglia contro il male che lo ha colpito, è emerso che il discesista rossocrociato ha buone possibilità di guarigione.

In particolare, il gigantista zurighese, sempre seguito dallo staff medico della ‘Klinik Hirslanden’ e dal responsabile medico della Federsci elvetica, il dottor Walter O. Frey, ha reso noto di aver completato il quarto ciclo di chemioterapia. Il suo percorso terapeutico, dunque, evolve in maniera positiva per la gioia dei suoi tifosi e di tutti gli appassionati del Circo bianco.