Torino, Vanoli in vista del Napoli: “Sanabria recuperato. Parole Cairo di buonsenso e responsabilità”

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, in conferenza stampa in vista del Napoli. “E’ andata bene, abbiamo lavorato bene. Abbiamo recuperato Sanabria, ha avuto un piccolo fastidio. Mancherà solo Ilic. Il Napoli è in forma, si è costruita da un fuoriclasse che è il suo allenatore. Una rosa vincente che ha aggiunto giocatori con mentalità vincente, come Lukaku. E in panchina ci sono giocatori che sarebbero titolari in tante altre squadre. Si meritano questo primato, so come lavora il mister e sarà una pretendente alla lotta scudetto ma non è in vantaggio rispetto all’Inter. Cairo sulla possibile cessione? Né stupito né sorpreso. Sono state parole di buonsenso e responsabilità. Mercato? Parlo spesso con presidente e direttore, andiamo avanti per la nostra direzione a livello tecnico-tattico”.