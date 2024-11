Valentino Rossi finisce ko: c’è poco da fare

Una dura mazzata per Valentino Rossi, che ha perso nettamente il confronto: i tifosi non possono che accettare il verdetto dei numeri

Il Dottore rimane uno dei più grandi piloti di sempre della storia del Motomondiale, ma intanto ha perso un primato che lo riguardava da vicino e che lo ha contraddistinto per anni. Si va al di là del semplice contesto delle due ruote.

Per anni Valentino Rossi è stato un punto di riferimento per lo sport italiano, sia come pilota più vincente in circolazione, che come personaggio conosciuto in tutto il mondo. Il fenomeno di Tavullia, con la sua capacità comunicativa, ha raggiunto ogni appassionato nel globo terracqueo, andando a “invadere” anche roccaforti come la Spagna o gli Stati Uniti, che di idoli ne hanno avuti tanti. Personaggio transnazionale Rossi, che ovviamente ha fatto di questa popolarità anche una vera fortuna economica. Nel corso degli oltre due decenni in sella, Il Dottore ha guadagnato come nessun altro, non solo per gli ingaggi, ma anche per la lunghissima fila di sponsor a sua disposizione.

Su chi sia lo sportivo italiano più famoso di sempre si può discutere a lungo. Di certo Valentino è sul podio, anche per la fama raggiunta dalla MotoGP e dal fascino che ha sempre rappresentato. Coppi e Bartali, Federica Pellegrini, Alberto Tomba, Marco Pantani, Pietro Mennea, fino alle stelle del calcio, tutti hanno ricoperto un ruolo fondamentale nel proprio ambito, ricevendo in tutto o in parte il riconoscimento che meritavano.

Jannik Sinner sorpassa tutti: è lo sportivo italiano più ricco

Oggi non c’è dubbio che il numero uno a livello di popolarità in Italia sia Jannik Sinner. Il tennista più forte del mondo, numero 1 ATP e che più di tutti ha vinto nel 2024, ha scalato ogni tipo di classifica e probabilmente rimarrà in vetta ancora a lungo. Imparagonabili con lui altri grandi come Bagnaia e Paltrinieri, piuttosto che i giocatori azzurri delle migliori squadre in Serie A. Sinner ha messo un’altra marcia anche dal punto di vista economico, diventando l’italiano più ricco di sempre a livello sportivo in una singola stagione. I guadagni arrivati nel 2024 hanno superato ogni precedente record, detenuto tra l’altro proprio da Valentino Rossi.

L’anno chiuso con due tornei del Grande Slam vinti, l’Australian Open e lo Us Open, insieme alle Atp Finals, ai 3 Masters 1000 e alla seconda Coppa Davis consecutiva conquistata con l’Italia, ha fruttato al tennista azzurro oltre 65 milioni di euro.

Precisamente 16 sono arrivati dal montepremi dei tornei ATP, altri 6 per il trionfo nell’esibizione di Ryadh e i circa 40 restanti dagli sponsor. Insomma numeri spaventosi che possono solo essere ritoccati più avanti, vista l’escalation incredibile che il tennista di Sesto sta avendo.