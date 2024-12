Bufera su Hamilton alla Ferrari: stoccata pesante

Non ha ancora messo ufficialmente messo piede a Maranello ma già si scatena la bufera su Lewis Hamilton alla Ferrari

Ultime battute di un Mondiale di Formula 1 che ha tenuto gli appassionati con il fiato sospeso ad ogni Gran Premio. La lotta per il titolo iridato piloti si è risolta in favore di Max Verstappen solo a Las Vegas, terz’ultimo appuntamento del calendario iridato.

Tuttavia, le emozioni non sono terminate. Quando mancano due gare all’ultima bandiera a scacchi stagionale è apertissima la battaglia per il titolo costruttori, con il ‘Cavallino Rampante’ che incalza la McLaren. Charles Leclerc e Carlos Sainz gara dopo gara hanno rosicchiato l’enorme vantaggio che vantavano i colleghi Lando Norris e Oscar Piastri.

Insomma, ci sono tanti motivi per rimanere concentrati sull’ultimo rettilineo del Mondiale 2024, invece il paddock è già proiettato al 2025 che vedrà la grande novità di Lewis Hamilton al volante della Rossa di Maranello. Un matrimonio che sin dalla sua ufficializzazione, lo scorso 1° febbraio, non smette di far sognare i tifosi ferraristi e di far discutere. A conferma, nelle ultime ore una nuova bufera ha travolto il sette volte campione del mondo. A scatenarla le dichiarazioni di un protagonista del Circus.

Marko, la stoccata ad Hamilton: “Russell è stato più competitivo”

Una stagione 2024, quella di Lewis Hamilton, con pochi acuti. Eppure, non sono in pochi a pronosticare un duello tra l’olandese della Red Bull e il 39enne di Stevenage per l’alloro iridato 2025. Del resto, gli stessi tifosi della Rossa interpretano l’approdo dell’inglese a Maranello come un segno del destino.

Insomma, il britannico della Mercedes (ancora per poco) può davvero regalare alla Ferrari quel titolo piloti che nella sua bacheca manca dal 2007 quando a laurearsi campione del mondo fu Kimi Raikkonen. Ma non tutti la pensano così. Infatti, Helmut Marko, consulente della Red Bull per la gestione dei piloti, interpellato da ‘oe24’, ha lanciato una velenosa stoccata al sette volte campione del mondo.

“Hamilton in Ferrari? Già quest’anno spesso Russell è stato più competitivo di Hamilton. A livello di piloti la Ferrari sarà più forte il prossimo anno anche se sono curioso di vedere se ci sarà armonia in squadra”, le dichiarazioni dell’ex pilota che di sicuro sono uno stimolo in più per Hamilton per provare a smentirlo.

Dunque, se il quattro volte campione del mondo non si è pronunciato sulla questione, il suo mentore, Helmut Marko, non ha perso l’occasione per evidenziare gli aspetti potenzialmente negativi della convivenza tra Hamilton e Leclerc, anche alla luce degli screzi tra il monegasco e il suo attuale compagno, Carlos Sainz. Insomma, la sfida Red Bull-Ferrari è già iniziata.