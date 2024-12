“You’re getting sacked in the morning”, cantano i tifosi del Liverpool all’indirizzo di Pep Guardiola, ovvero: “Ti licenziano domattina”. I Reds hanno battuto 2 a 0 il Manchester City, che ora è ancora più lontano dalla vetta, con 6 sconfitte nelle ultime 7 disputate.

Il tecnico catalano risponde prontamente mostrando sei dita per indicare i titoli inglesi vinti negli ultimi anni con un certo sarcasmo ed un botta e risposta ironico e simbolico.