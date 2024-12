Il Genoa batte 0-2 l’Udinese: prima vittoria rossoblù per Vieira

Vince il Genoa al Bluenergy Stadium contro l’Udinese: 0-2 per i rossoblù grazie alle reti Pinamonti e un’autorete di Giannetti. Udinese mai veramente in gara, perché solo dopo quattro minuti i friulani sono rimasti in dieci per l’espulsione di Tourè. Un gol per tempo è bastato alla squadra di Patrick Vieira per avere la meglio degli uomini di Runjaic. Per il nuovo allenatore francese dei liguri è la prima vittoria sulla panchina del Genoa. Rossoblù che, con Vieira, al momento sono imbattuti.

Pronti via e l’Udinese si ritrova sotto di un uomo. Tourè appoggia dietro, troppo piano, per Okoye, Zanoli prova ad approfittarne e viene steso con una sbracciata. Per Aureliano non c’è nulla, ma il VAR interviene e l’arbitro non può far altro che espellere il difensore bianconero.

Il Genoa prende il controllo del gioco, l’Udinese attende e non riesce a ripartire. Il vantaggio arriva con Pinamonti al 13′ che approfitta di una conclusione deviata per insaccare solo davanti ad Okoye. I rossoblù controllano il gioco, creando qualche opportunità, ma poco altro. E sono cinici.

Infatti, dopo una prima occasione per Thorsby. Il Genoa concretizza a metà della ripresa. Zanoli scende sulla corsia di destra, entra in area, e prova a crossare basso. Il suo passaggio verso il centro viene deviato da Giannetti e beffa Okoye. Nel finale, i rossoblù controllano la gara e non subiscono opportunità.