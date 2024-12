Liverpool-Manchester City, una sfida che dura da 7 anni

Negli ultimi 7 anni il dualismo tra Manchester City e Liverpool ha dato vita a una delle rivalità più affascinanti d’Inghilterra e contestualmente della storia della Premier League. Feroci testa a testa, saliscendi emotivi, gare entusiasmanti, antagonismo sportivo sublimato da due figure quasi eroiche e antitetiche, come Guardiola e Klopp. Liverpool-City è la sintesi perfetta di uno scontro epico, reso tale anche dal contrasto cromatico che accentua il perimetro di una lotta perpetua che è già leggenda. Certo, il City ha vinto 6 degli ultimi 7 campionati, ma il dualismo è rimasto ugualmente accesso e appunto incessante.

Liverpool-Manchester City, continua la sfida

Anche – e in questa stagione lo si può tranquillamente confermare – dopo l’addio di Klopp e l’arrivo di Slot sulla panchina dei Reds. Oggi i sentimenti sono paradossalmente all’opposto di come ci si poteva aspettare a inizio stagione, con il City in enorme difficoltà – come mai era successo con Guardiola e dopo il cambio di proprietà – e con il Liverpool che guida con un confortevole +8 in classifica. A quasi 9 mesi di distanza dall’ultima volta, Anfield riapre le porte alla classica contemporanea contro il Manchester City che spera in un possibile turning point dopo quasi un mese e mezzo senza vittorie. Insomma, anche in questo caso gli ingredienti scelti ci sono tutti. Menu ricco, squadre affamate per un nuovo capitolo di una rivalità straordinaria che ha già fatto e continua a fare la storia della Premier league.

Gioele Anelli