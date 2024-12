Malore a Bove, Lecce-Juventus si giocherà: le formazioni ufficiali

Il mondo del calcio è in attesa di avere aggiornamenti ufficiali che riguardino le condizioni di Edoardo Bove, che ha perso conoscenza in campo ed è stato trasportato in ospedale dall’ambulanza.

Nonostante il momento di grande apprensione, la sfida fra Lecce e Juventus, prevista alle 20.45, si giocherà regolarmente. Ecco di seguito le formazioni ufficiali del match.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Morente. A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Rebić, Berisha, Oudin, Sansone, Helgason, Jean, McJannet, Marchwiński, Hasa, Pierotti, Kaba.Allenatore: Marco Giampaolo

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. A disposizione: Pinsoglio, Di Gregorio, Fagioli, Rouhi, Montero, Owusu, Pugno, Papadopoulos, Pagnucco, Mbangula.Allenatore: Thiago Motta.