Nuovo mestiere per Verstappen: annuncio da brividi

Giungono dichiarazioni a sorpresa che suonano come un avvertimento, il cambio di mestiere è una stoccata forte per Verstappen

Il campionato mondiale di Formula 1 si sta avviando verso la sua conclusione con il Gran Premio ad Abu Dhabi che metterà la parola fine alla stagione e si corre subito dopo questo in Qatar. Il titolo piloti è già stato archiviato con la vittoria di Max Verstappen che ha potuto nuovamente festeggiare (si tratta del quarto anno consecutivo in cui vince) assieme a tutto il suo team della Red Bull. Tuttavia, non si placano alcune polemiche e recriminazioni in questi giorni.

Il successo del fuoriclasse olandese quest’anno è stato meno scontato degli altri anni perché fino all’ultimo ha dovuto sudare vista la forte concorrenza di altri piloti che hanno fatto di tutto per riuscire a strappargli il trono, uno su tutti è Lando Norris con la sua McLaren.

Il pilota britannico proprio nelle scorse ore ha risposto a delle dichiarazioni pungenti di Verstappen e lo ha fatto in modo molto energico senza peli sulla lingua e certamente mandandogli un messaggio molto diretto.

Norris non le manda a dire a Verstappen e lo punge: “Dovrebbe fare il comico…”

Alcuni giorni fa, subito dopo la certezza matematica di aver vinto ancora il titolo piloti, Max Verstappen ha rilasciato un commento molto pungente con il quale dichiarava che se quest’anno avesse guidato la McLaren sarebbe stato comunque in grado di vincere il mondiale e che forse lo avrebbe fatto anche più facilmente. Queste parole sono servite per lanciare una stoccata al suo avversario Norris e per dirgli tra le righe che la macchina più forte quest’anno non era la sua Red Bull.

Nei giorni scorsi in cui si sono svolte le prove per il Gran Premio del Qatar, Norris non ha fatto attendere la sua risposta e ha voluto controbattere in modo molto diretto: “Avrebbe dovuto fare il comico o qualcosa del genere, per me può dire quello che vuole. Non sono assolutamente d’accordo. Max è bravo, ma quello che ha detto non è vero“.

Il pilota britannico, secondo nella classifica piloti, ha quindi punto il suo avversario olandese con delle parole per nulla leggere “consigliandogli” di cambiare mestiere e mettersi a fare il comico. La lotta per il titolo del 2025 pare quindi essere già cominciata oggi ancora prima che si potesse chiudere la stagione 2024.