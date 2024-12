Colpo di scena in Formula 1: nuovo pilota nel 2025

Dal 2025 ci sarà un nuovo pilota in una scuderia di Formula 1: il colpo di scena spiazza tutti, il team lo ha appena reso noto

Domenica prossima si chiuderà il campionato mondiale di Formula 1 che ha visto trionfare per la quarta volta consecutiva Max Verstappen, mostratosi ancora una volta superiore ai diretti concorrenti che però quest’anno lo hanno fatto sudare più del previsto.

Il pilota olandese ha affrontato un periodo molto duro, restando a secco di vittorie a lungo, ma alla fine è arrivato il successo decisivo ad Interlagos che gli ha aperto la strada verso il suo strepitoso poker. Scuderie come la Ferrari e la McLaren, però, hanno dimostrato che se la possono giocare con la Red Bull ed il prossimo anno, considerato che ci sarà anche Hamilton in rosso, la battaglia per il titolo si preannuncia ancora più feroce.

In vista della prossima stagione ci saranno tante novità che non riguarderanno solo le scuderie più importanti o il lato tecnico. Il Team Alpine, infatti, ha fatto sapere tramite un comunicato ufficiale sui propri canali che a partire dal prossimo anno ci sarà un nuovo pilota all’interno della propria scuderia, ovvero il giovane Paul Aron.

Team Alpine, promozione per Aron: sarà il pilota di riserva per il 2025

Originario dell’Estonia e attualmente quarto nella classifica piloti di Formula 2 Paul Aron, nonostante la giovane età, ha dimostrato di avere delle doti importanti ed anche il Team Alpine lo ha notato. La scuderia francese non ha perso tempo ed ha voluto puntare su di lui, portandolo dalla sua parte e dandogli il ruolo da terzo pilota, facendo da riserva a Jack Doohan che debutterà anch’egli in Formula 1 nel 2025.

Ad annunciare l’arrivo di Aron è stato lo stesso Team Alpine tramite un comunicato ufficiale, andando a completare la propria line up in vista della prossima stagione. Grande soddisfazione per Aron che ha espresso tutta la sua gioia: “È incredibilmente speciale entrare a far parte del BWT Alpine Formula One Team. È chiaro che questo è un posto ideale per qualsiasi giovane pilota e sono davvero contento che Flavio Briatore e Oliver Oakes mi abbiano dato questa opportunità” ha dichiarato raggiante.

Il pilota di Tallinn sa che gli aspetta un duro lavoro come pilota di riserva, ma è entusiasta di iniziare questa avventura per continuare il suo percorso nel mondo dei motori e crescere professionalmente. All’interno della nota ufficiale non sono mancate le dichiarazioni del Consigliere Esecutivo dell’Alpine Flavio Briatore che ha espresso contentezza per l’arrivo di Aron, sottolineando come sia uno dei migliori talenti in giro nel mondo dei motori e che non vede l’ora di farlo correre in Formula 1.