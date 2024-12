Coppa Italia, si parte domani: il programma completo

Con Roma-Atalanta che chiude il programma di questa giornata di Serie A, da domani ritorna in campo la Coppa Italia con quattro sfide in programma fino a giovedì. Si parte domani pomeriggio dal Dall’Ara, dove il Bologna di Vincenzo Italiano – reduce dalla vittoria casalinga contro il Venezia – affronterà il Monza di Alessandro Nesta. In serata, a San Siro, in campo il Milan: la formazione di Paulo Fonseca affronterà il Sassuolo, alla ricerca di una vera e propria impresa. Il programma continuerà mercoledì alle 21: la Fiorentina, reduce dal grande spavento per il malore occorso a Bove, affronterà l’Empoli nel derby toscano. Chiuderà questa quattro giorni di Coppa Italia il big match di giovedì sera, allo stadio Olimpico, dove la Lazio ospiterà il Napoli.

Il programma

Martedì 03/12/2024, ore 18.30: Bologna-Monza