De Roon e l’ex Zaniolo: uno-due alla Roma, l’Atalanta torna a -1 dal Napoli

Prestazione impeccabile degli uomini allenati da Gian Piero Gasperini: l’Atalanta supera la Roma 0-2 con due reti entrambe segnate nel secondo tempo. Prima De Roon, poi il classico gol dell’ex di Nicolò Zaniolo. E’ notte fonda all’Olimpico, la Dea torna a -1 dal Napoli.

PRIMO TEMPO

Primi 45 minuti a ritmi alti all’Olimpico, dove Roma e Atalanta non si sono di certo risparmiate. Al 23′ gol annullato per fuorigioco a Lookman. Pericolosi i padroni di casa con Koné e Paredes, mentre i nerazzurri si fanno pericolosi dalle parti di Svilar con Retegui e De Ketelaere.

SECONDO TEMPO

L’Atalanta passa in vantaggio all’Olimpico al 69′ con il suo capitano: piattone di De Roon dopo la respinta di Celik che devia in porta mettendo fuori causa Svilar. All’89esimo il raddoppio nerazzurro: angolo dalla sinistra di Cuadrado e colpo di testa di Zaniolo che esulta in maniera veemente sotto la curva dei tifosi della Dea togliendosi la maglia.