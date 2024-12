Juve, Giuntoli: “Danilo-Napoli? È il nostro capitano. L’idea è non cedere nessuno”

Il direttore tecnico della Juventus Cristiano Giuntoli a margine del Gran Galà del Calcio. “Per noi è un anno particolare, abbiamo avuto tantissime assenze, ci stiamo aggrappando alle qualità di un gruppo di ragazzi seri e bravi e a un allenatore che sta facendo molto bene, stiamo lottando per cercare di rimanere agganciati. L’obiettivo dichiarato è quello di stare nelle prime 4”.

Gennaio? “Il mercato di gennaio è strano, fino alla fine non fa vedere le carte. Dovremo essere attenti e vigili e affondare il colpo al momento giusto”.

Danilo-Napoli? “In questo momento è il nostro capitano e ce lo teniamo stretto, dietro siamo ridotti ai minimi termini. Non abbiamo parlato di niente né con Danilo né col Napoli, vediamo, l’obiettivo è non cedere nessuno e prendere un calciatore in difesa”.

Attaccante? “In questo momento stiamo aspettando l’evoluzione di Milik e siamo fiduciosi che possa fare molto bene, è adatto al gioco del mister. Poi se dovesse succedere un altro intoppo allora saremmo vigili sul mercato”.