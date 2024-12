Lacrime per Schumacher: la FOTO fa il giro del web

Michael Schumacher, la foto commuove i fan dell’ex pilota della Ferrari: è diventata subito virale sul web

La Formula 1, nel corso della sua storia, ha proposto piloti che grazie ad un talento straordinario e successi irripetibili, hanno scritto pagine indelebili. Sono state tante le leggende che hanno sfrecciato in giro per il mondo: ancora oggi, quella legata a Michael Schumacher è semplicemente unica.

7 titoli mondiali – due alla Benetton e ben 5 in Ferrari. Nei primi anni 2000 Schumacher e la Ferrari sono stati semplicemente troppo forti per tutto e tutti. Dal suo ritiro, nel 2012, sono cambiate tante cose. In primis le condizioni di salute di Michael che il 29 dicembre 2013 è stato vittima di uno sciagurato incidente sugli sci. Poco o nulla è dato sapere sullo stato di salute dell’ex ferrarista, protetto con ogni mezzo a disposizione dalla sua famiglia.

I fan di Michael Schumacher, oggi così come quando il tedesco sfrecciava e dominava in pista, sono sempre presenti per il ‘Kaiser’. E così sui social si susseguono ricordi, scatti e non solo che vedono protagonista Schumi. Quello che è venuto a galla poche ore fa ha davvero commosso tutti.

Schumacher, tifosi in lacrime: la foto è virale

Michael Schumacher, su ‘X’, al centro di un dolce ricordo che ha commosso proprio tutti. La pagina ‘Daily Schumacher’ che quotidianamente pubblica scatti riguardanti la splendida carriera del sette volte campione del mondo, ha mostrato una foto davvero memorabile.

Lo scatto ritrae Michael in un momento di relax. Come era solito fare, il tedesco si dilettava con un pallone, da grande appassionato di calcio. Nel paddock, infatti, l’ex pilota della Ferrari è stato ‘colto’ mentre era impegnato a palleggiare. Tuta rossa ed un talento anche nel calcio, visto che per anni Michael è stato protagonista con la Nazionale piloti stupendo tutti per la sua bravura. Una foto che risale a tanto tempo fa, quasi un’altra vita.

Schumi, da allora, è cambiato. Non è più lo stesso. L’incidente di undici anni fa lo ha reso un uomo diverso, ma pur sempre un combattente. In grado di fronteggiare una vita rivelatasi troppo infame, nei confronti di uno dei piloti più forti e vincenti della storia della Formula 1. Una leggenda unica, irripetibile, quella che riguarda il ‘Kaiser’, rimasto nel cuore di milioni di tifosi che ancora oggi tengono tanto a lui.

Soprattutto quelli della Ferrari che grazie a Michael hanno potuto assaporare dei successi che per anni sono mancati a Maranello. Con la speranza, un giorno, di poter rivedere e rivivere un campione come Michael Schumacher.