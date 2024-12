Leclerc ha stupito tutti: tifosi senza parole

Il gran colpo di Charles Leclerc sulla pista ha fatto sgranare gli occhi a tutti gli appassionati di Formula 1: la scelta è incredibile

Con il mondiale piloti già andato matematicamente nelle mani di Max Verstappen, che si è aggiudicato il quarto titolo consecutivo in carriera, la stagione di Formula 1 regalerà soltanto pochi altri sussulti. Ora tutta l’attenzione rimane fissa sul mondiale costruttori, ovvero su quale scuderia si aggiudicherà il titolo 2024 come la più veloce e brillante.

Tutto si deciderà con i risultati dell’ultimo GP, che è programmato in territorio mediorientale in quel di Abu Dhabi. La speranza dei tifosi Ferrari è che la Rossa si tolga la soddisfazione di vincere il costruttori, nel duello serrato con la McLaren attualmente in testa e sostanzialmente in fuga. Un trionfo che per la scuderia italiana non giunge dal lontano 2008, anno in cui Kimi Raikkonen vinse tra i piloti.

Al netto di quest’anno le speranze futuro rosse sono riposte soprattutto su Charles Leclerc, il pilota di punta della Ferrari che proseguirà con questa scuderia almeno fino al 2029, secondo l’ultimo rinnovo contrattuale siglato di recente. Buona la stagione disputata dal monegasco, che si è tolto diverse soddisfazioni personali. L’ultima delle quali è arrivata nelle scorse ore, ufficializzata dalla F1 con la consegna di un premio da non sottovalutare.

Sorpasso top di Leclerc: è sua la migliore manovra del mese

Prima del GP di Lusail, l’organizzazione della Formula 1 ha voluto premiare Charles Leclerc. Suo infatti il miglior sorpasso del mese di novembre 2024, tenendo presente tutte le gare andate in scena nello scorso mese. Il monegasco avrebbe messo tutti i votanti d’accordo, per una manovra perfetta messa in atto durante il gran premio di Las Vegas.

Il sorpasso tanto apprezzato è quello ad inizio della gara, proprio ai nastri di partenza del circuito del Nevada. Leclerc, partito dalla quarta posizione dopo le qualifiche, è stato abilissimo già alla prima curva a sorpassare in un colpo solo il compagno di scuderia Carlos Sainz e Pierre Gasly, pilota della Alpine sorprendentemente classificatosi secondo nelle prove del sabato. Una manovra interna coraggiosa e proficua, che gli ha fatto recuperare due posizioni mettendolo alle spalle solo del leader George Russell.

Peccato che la gara di Leclerc non sia terminata allo stesso modo. Sorpassato da uno scatenato Lewis Hamilton, suo prossimo compagno di team nel 2025, il monegasco si è visto superare durante l’ultimo pit stop anche da Sainz, non restando troppo felice di tale manovra.

A crucial double pass for P2 in Las Vegas 💪 You chose Charles Leclerc as the November @cryptocom Overtake of the Month winner! 🏆#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/sVq8UqfXPn — Formula 1 (@F1) November 30, 2024

Leclerc è stato premiato dunque con un piccolo trofeo, che magari non farà la storia della Formula 1, ma che conferma quanto il pilota classe ’97 sia da considerarsi un talento assoluto, a cui manca solo la continuità per cominciare a vincere.