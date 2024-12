Malore Bove, testimonianze di vicinanza da tutto il mondo

Riecheggiano in Italia e all’estero i tantissimi messaggi di vicinanza nei confronti di Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina che ha accusato un malore durante il 17esimo minuto della partita contro l’Inter. Le principali testate d’Europa parlano così del caso: “Interruzione improvvisa della partita in Italia“, il primo titolo della Bild in Germania, “Fiorentina-Inter sospesa: Bove sedato e in terapia intensiva“, l’apertura invece di AS in Spagna.

Il Mirror scrive: “Edoardo Bove collassa durante Fiorentina-Inter e i giocatori escono dal campo in lacrime“.

Mentre A Bola, portale portoghese, scrive: “Fiorentina-Inter rinviata a data da destinarsi dopo il crollo di un giocatore in campo“.

Spazio anche sulle colonne del Telegraaf: “Denzel Dumfries e Stefan de Vrij vedono crollare l’avversario Edoardo Bove; giocatore sotto sedazione“