Marcell Jacobs, messaggio commovente poco fa: ne stanno parlando tutti

Il messaggio condiviso da Marcell Jacobs commuove un po’ tutti ed è diventato un argomento del quale impossibile non parlare: tutto bellissimo

L’ultimo fine settimana di novembre 2024 è stato quello del Giorno del Ringraziamento, festeggiato negli Stati Uniti, dove in questo momento si trova il velocista italiano Marcell Jacobs insieme a sua moglie Nicole e ai due figli. Precisamente il campione è in Georgia, a Kingsland. In realtà da oltre un anno l’atleta ha deciso di trasferirsi dall’altra parte dell’oceano e continuare ad allenarsi lì per le prossime competizioni alle quali prenderà parte.

Tra un allenamento e un impegno, Marcell Jacobs si è dedicato molto anche alla sua famiglia e alla sua storia personale. Si evince da un momento condiviso sui social davvero speciale, che è divenuto argomento di commozione per tutti. Il velocista, infatti, ha trascorso la festività insieme (anche) a suo padre Lamont, e ciò ha rappresentato per lui praticamente una prima volta.

Infatti, il rapporto fra padre e figlio si sta ricostruendo dopo un’assenza lunga oltre un decennio. A poche settimane dalla nascita del campione nel 1994, infatti, suo padre Lamont aveva interrotto ogni relazione anche con la madre di Jacobs, Viviana Masini, che aveva conosciuto quando era militare dalla US Army a Vicenza.

I due erano molto giovani al momento della storia d’amore – 20 anni lui, 18 lei – e infatti dopo poco l’arrivo di Marcell, suo padre li ha lasciati per andare di stanza in Corea del Sud e in seguito anche la madre ha lasciato gli Stati Uniti per tornare in Italia, a Desenzano del Garda.

Marcell Jacobs emoziona tutti dagli Stati Uniti: momento speciale

Vicino Brescia Marcell Jacobs è cresciuto e ha scoperto la sua attitudine per gli sport d’atletica. Prima il salto in lungo poi i 100 metri, che l’hanno portato sul tetto del mondo. Un percorso condotto grazie all’impegno di sua madre e della famiglia, poiché l’atleta non aveva mai avuto contatti con suo padre. Con l’aiuto delle persone a lui vicine compresa la sua mental coach, Jacobs ha iniziato a riallacciare i contatti con suo padre e il trasferimento negli States li ha ulteriormente avvicinati.

Da questo lavoro personale intenso si è giunto all’incontro in Georgia e alla festa del Ringraziamento condivisa. La gioia più grande pare il legame fra il nonno e i tre figli di Jacobs, Anthony e Meghan, avuti dalla moglie Nicole, e Jeremy, nato da una precedente relazione di Marcell. La madre di lui, Viviana, sui social ha raccontato la gioia per una famiglia di nuovo unita dopo un trentennio: “Questo è il risultato della pazienza e dell’amore verso un credo e un ideale di Famiglia”.

Ed ancora: “Bisogna sempre credere che tutto è possibile! Oggi più che mai credo nei miracoli piena di gioia e lacrime. Se accettiamo le scelte degli altri e aspettiamo, tutto torna! Dal 1994 al 2024, trent’anni di lunga attesa. È stata una Festa del Ringraziamento in tutto e per tutto. L’universo continua a sostenerci nei nostri desideri, non ti stancare di aspettare”.